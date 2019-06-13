Galatasaray transferi bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi!

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Önümüzdeki sezona daha güçlü bir kadroyla başlamak isteyen sarı-kırmızılılar birçok isimle görüşmelerine devam ediyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştiren Cimbom, Badou Ndiaye'den boşluğunu kapatmak için kolları sıvadı. Sarı kırmızılı yönetim Ndiaye'nin yerine düşündüğü oyuncunun transferini bitirmek için menajerini İstanbul'a getirdi. İşte transferin detayları...