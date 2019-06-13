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Galatasaray transferi bitiriyor! Menajeri İstanbul'a geldi!
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Önümüzdeki sezona daha güçlü bir kadroyla başlamak isteyen sarı-kırmızılılar birçok isimle görüşmelerine devam ediyor. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştiren Cimbom, Badou Ndiaye'den boşluğunu kapatmak için kolları sıvadı. Sarı kırmızılı yönetim Ndiaye'nin yerine düşündüğü oyuncunun transferini bitirmek için menajerini İstanbul'a getirdi. İşte transferin detayları...
13 Haziran 2019 Perşembe 06:56
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Şampiyon Galatasaray transfer sezonuna da hızlı girdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeni sezonda kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip birçok isimle temaslarını sürdürüyor.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'yı kadrosuna katarak ilk transferini gerçekleştiren Cimbom, BadouNdiaye'den boşalan yeri kapatmak için kolları sıvadı.
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir başlangıç yapmak isten Cİmbom, Badou Ndiaye'nin yerine Arjantinli futbolcuyu listesinin ilk sırasına koydu.
Sevilla'dan Ever Banega'yı listenin ilk sırasına koyan yönetim, Arjantinli oyuncunun menajerini de sessiz sedasız İstanbul'a getirdi.