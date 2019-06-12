Rizespor Başkanı'ndan Muriç açıklaması!

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Kosovalı golcü Vedat Muriç'in transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Kartal'ın açıklamalarından satır başları...
12 Haziran 2019 Çarşamba 21:53
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Vedat Muriç transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor.
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Kosovalı golcü Muriç transferin gözdesi konumunda bulunuyordu.
Bu sezon Rizespor formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Vedat Muriç 36 karşılaşmada 17 gol ve 8 asistle oynamıştı.
Bu performasıyla dikkatleri üzerine çeken Kosovalı golcü birçok kulübü peşine takmıştı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği 25 yaşındaki golcü futbolcu Galatasaray'da forma giymek istediğini açıklamıştı.