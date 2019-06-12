Rizespor Başkanı'ndan Muriç açıklaması! - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Rizespor Başkanı'ndan Muriç açıklaması!

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Süper Lig'den Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Kosovalı golcü Vedat Muriç'in transferi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Kartal'ın açıklamalarından satır başları...
12 Haziran 2019 Çarşamba 21:53
Rizespor Başkanı'ndan Muriç açıklaması!

Vedat Muriç transferinde son dakika gelişmesi yaşanıyor.

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Rizespor Başkanı'ndan Muriç açıklaması!

Kosovalı golcü Muriç transferin gözdesi konumunda bulunuyordu.

Rizespor Başkanı'ndan Muriç açıklaması!

Bu sezon Rizespor formasıyla çok iyi bir sezon geçiren Vedat Muriç 36 karşılaşmada 17 gol ve 8 asistle oynamıştı.

Rizespor Başkanı'ndan Muriç açıklaması!

Bu performasıyla dikkatleri üzerine çeken Kosovalı golcü birçok kulübü peşine takmıştı.

Rizespor Başkanı'ndan Muriç açıklaması!

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği 25 yaşındaki golcü futbolcu Galatasaray'da forma giymek istediğini açıklamıştı.

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