İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Resmen açıklandı

Yeni sezon için zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Sezon başında Torino'dan kiraladığı ve gösterdiği performansla siyah-beyazlı camianın beğenisini kazanan Adem Ljajic'i bonservisiyle birlikte kadroya katan yönetim, gözünü hücum bölgesine çevirdi. Mustafa Pektemek ve Cyle Larin ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'ın yanına bir forvet takviyesi daha yapılacak. Golcü arayışlarını tüm hızıyla sürdüren Kartal'da taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 21:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





