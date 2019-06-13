Galatasaray'a dünya yıldızı santrfor! - Son dakika Galatasaray fotoğrafları - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
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Galatasaray'a dünya yıldızı santrfor!

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon euroya transfer edilen Mbaye Diagne'yi satış listesine koyan Yunan golcü Mitroglou ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray'da santrfor bölgesinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray dünyaca ünlü santrfor transferini bitirmek için harekete geçti. İşte dev transfer harekatının detayları...
13 Haziran 2019 Perşembe 01:22 Güncelleme: 13.06.2019 01:22
Galatasaray'a dünya yıldızı santrfor!

Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a dünya yıldızı santrfor!

Sezonu çifte kupa ile tamamlayan sarı-kırmızılılar transferde Fatih Terim'in listesine göre hareket ediyor.

Galatasaray'a dünya yıldızı santrfor!

Transferde önceliği santrfor bölgesine veren Galatasaray, taraftarı ayağa kaldıracak bir ismi bitirmek için harekete geçti.

Galatasaray'a dünya yıldızı santrfor!

Önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aslan, santrfor bölgesini dünyaca ünlü bir yıldızla doldurmanın hesabını yapıyor.


İşte dev transfer harekatının detayları...

Galatasaray'a dünya yıldızı santrfor!

TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray, Arsenal'in golcü oyuncusu Danny Welbeck'i transfer gündemine aldı.

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