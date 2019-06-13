Galatasaray'a dünya yıldızı santrfor!

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon euroya transfer edilen Mbaye Diagne'yi satış listesine koyan Yunan golcü Mitroglou ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray'da santrfor bölgesinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray dünyaca ünlü santrfor transferini bitirmek için harekete geçti. İşte dev transfer harekatının detayları...

13 Haziran 2019 Perşembe 01:22 Güncelleme: 13.06.2019 01:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





