Fenerbahçe'de Konoplyanka hamlesi!
Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. A Spor yorumcusu Volkan Demir Transfer Hattı programında Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı. Demir, sarı lacivertli ekibin Schalke 04 forması giyen Yevhen Konoplyanka ile anlaştığını iddia etti. Konoplyanka ile Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği biliniyor.
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