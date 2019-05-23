PFDK kararları açıklandı! Galatasaray - Başakşehir maçı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada;

1- BURSASPOR Kulübünün, 19.05.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR - GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 122, 123, 124, 125, 126 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 35.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BURSASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, 20.05.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 70.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu GÜNEY KALE ARKASI G13 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON F1, KUZEY KALE ARKASI D4, D5, D6, GÜNEY KALE ARKASI G9, G10, G13, G14 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen GÜNEY KALE ARKASI G13 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine,

3- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 20.05.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 170.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN C5, C6, C10 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 18.05.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 18.05.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 18.05.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- SAKARYASPOR A.Ş.'nin, 17.05.2019 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. - SARIYER TFF 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SAKARYASPOR A.Ş.'nin, tribünlere kapasitesinin üzerinde ve biletsiz seyirci alınmasından dolayı 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- SARIYER Kulübünün, 17.05.2019 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. - SARIYER TFF 2. Lig Play Off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SARIYER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü sporcusu ENES KARAOĞLU'nun, 20.05.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ - DEMİR GRUP SİVASSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- ANTALYASPOR A.Ş. sporcusu ARİF ECİRLİ'nin, 18.05.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - EVKUR YENİ MALATYASPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü sporcusu MUAMMER ATALAY'ın, 20.05.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ABDULLAH YİĞİTER'in, 20.05.2019 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR - FENERBAHÇE A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- ADANA DEMİRSPOR Kulübü sporcusu YİĞİT KADIOĞLU'nun, 18.05.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - ADANA DEMİRSPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- ABALI DENİZLİSPOR Kulübünün, 18.05.2019 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş. - ABALI DENİZLİSPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca 3-0 HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve 3 PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- BİREVİM ELAZIĞSPOR Kulübünün, 17.05.2019 tarihinde oynanan ALTAY - BİREVİM ELAZIĞSPOR U21 Ligi müsabakasında, müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a maddesi uyarınca 3-0 HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve 3 PUAN SİLME CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.- MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle ek bilgi ve belge talep edildiğinden dosyanın incelenmesinin devamına,

Karar verilmiştir." denildi.