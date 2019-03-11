Süper Lig'de son durum ne? Puan cetveli, fikstür, kalan maçlar...
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta büyük ölçüde geride kalırken, Medipol Başakşehir şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Fenerbahçe'yi yenerek arkasındaki Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkaran İstanbul temsilcisi, sarı-kırmızılılar puan kaybı yaşarsa çok rahatlayacak. İşte Süper Lig'de 25. haftada oynanan maçların sonucu ve güncel puan durumu...
Süper Lig'de 25. hafta maçları bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Antalyaspor maçı ile tamamlanacak. Cuma akşamı Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçı ile start alan Süper Lig'in 25. haftasının ilk maçında gülen taraf Sivasspor oldu. Cumartesi günü liderlik yarışı açısından kritik öneme sahip olan Başakşehir-Fenerbahçe maçında gülen taraf ev sahibi Başakşehir oldu. Lig'de son haftalara yaklaşırken liderlik yarışı ve küme düşme hattında da işler kızışıyor.
Lig'de son sırada yer alan Akhisarspor, bu hafta Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve 2-1 sahadan mağlup ayrıldı. Erzurum BB ise Aytemiz Alanyaspor karşısında 2-1 mağlup oldu. Son olarak 16. sırada yer alan Göztepe, Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı.
İŞTE SÜPER LİG'DEKİ GÜNCEL PUAN DURUMU, 25. HAFTA TOPLU SONUÇLARI VE GELECEK HAFTA MAÇLARI...
- 11.03.2019
- Güncelleme: 11.03.2019 17:11
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Trabzonspor'da Nwakaeme farkı
Toplam 1
Yorum
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Yorum
baksoy Sakat olan futbolcuları dinlendirip yedek kulübesinden birilerini sahaya sürmek daha iyi olmaz mı ? Amiri , İbanez neden alındı ?
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'Fener kümeye' diye bağıran taraftarları Emre Belözoğlu susturdu
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murat başakşehir taraftarı aynı tezahüratı başka takıma yapsa emre belezoğlu yine aynı tepkiyi gösterip taraftarı sustururmuydu acaba?
Süper Lig'de son durum ne? Puan cetveli, fikstür, kalan maçlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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