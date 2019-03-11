Süper Lig'de son durum ne? Puan cetveli, fikstür, kalan maçlar...
11 Mart 2019, Pazartesi
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Süper Lig'de son durum ne? Puan cetveli, fikstür, kalan maçlar...

Spor Toto 'de 25. hafta büyük ölçüde geride kalırken, şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. 'yi yenerek arkasındaki ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e çıkaran temsilcisi, sarı-kırmızılılar puan kaybı yaşarsa çok rahatlayacak. İşte Süper Lig'de 25. haftada oynanan maçların sonucu ve güncel ...

'de 25. hafta maçları bu akşam oynanacak olan -Antalyaspor maçı ile tamamlanacak. Cuma akşamı -Yeni Malatyaspor maçı ile start alan Süper Lig'in 25. haftasının ilk maçında gülen taraf Sivasspor oldu. Cumartesi günü liderlik yarışı açısından kritik öneme sahip olan Başakşehir- maçında gülen taraf ev sahibi Başakşehir oldu. Lig'de son haftalara yaklaşırken liderlik yarışı ve küme düşme hattında da işler kızışıyor.

Lig'de son sırada yer alan Akhisarspor, bu hafta karşısında 1-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve 2-1 sahadan mağlup ayrıldı. Erzurum BB ise Aytemiz karşısında 2-1 mağlup oldu. Son olarak 16. sırada yer alan , 'yı konuk ettiği maçta sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı.

İŞTE SÜPER LİG'DEKİ GÜNCEL PUAN DURUMU, 25. HAFTA TOPLU SONUÇLARI VE GELECEK HAFTA MAÇLARI...

  1. 11.03.2019
  2. Güncelleme: 11.03.2019 17:11
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