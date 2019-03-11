Süper Lig'de son durum ne? Puan cetveli, fikstür, kalan maçlar...

Süper Lig'de 25. hafta maçları bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Antalyaspor maçı ile tamamlanacak. Cuma akşamı Sivasspor-Yeni Malatyaspor maçı ile start alan Süper Lig'in 25. haftasının ilk maçında gülen taraf Sivasspor oldu. Cumartesi günü liderlik yarışı açısından kritik öneme sahip olan Başakşehir-Fenerbahçe maçında gülen taraf ev sahibi Başakşehir oldu. Lig'de son haftalara yaklaşırken liderlik yarışı ve küme düşme hattında da işler kızışıyor.



Lig'de son sırada yer alan Akhisarspor, bu hafta Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamadı ve 2-1 sahadan mağlup ayrıldı. Erzurum BB ise Aytemiz Alanyaspor karşısında 2-1 mağlup oldu. Son olarak 16. sırada yer alan Göztepe, Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı.

İŞTE SÜPER LİG'DEKİ GÜNCEL PUAN DURUMU, 25. HAFTA TOPLU SONUÇLARI VE GELECEK HAFTA MAÇLARI...