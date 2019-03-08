Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
08 Mart 2019, Cuma
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'da maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Atiker , 'in 25. haftasında 10 Mart Pazar günü 'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdman, 5'e 3 kombine pas, orta ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekipte tedavileri tamamlanan Paolo Hurtado, Jens Jonsson ve Fallou Diagne takımla birlikte çalışmalara başlarken, Adis Jahovic ile Mustapha Yatabare antrenmana katılmadı.

  1. 08.03.2019
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