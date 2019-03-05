Futbolseverler gole doydu
05 Mart 2019, Salı
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gole doydu

Futbolseverler gole doydu

'de bu sezon ilk kez 30 gol barajı geçildi. Maç başına 3.77 gol ortalamasını yakalanan ligde tam anlamıyla bir gol yağmuru vardı.

Ligin 24. haftası gollü maçlara sahne oldu. Futbolseverlerin adeta gole doyduğu haftada ağlar 34 kez havalanırken, maç başına 3,77 gol ortalaması yakalandı.

Bu haftanın en gollü karşılaşmasında , deplasmanda 'u 4-2 mağlup etti.

Golsüz biten maçın olmadığı 24. haftada MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Jamaikalı santrafor Dever Orgill, yaptığı "hat-trick" ile haftanın en golcü oyuncusu oldu.

Bursaspor-Demir Grup (3-2) ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (3-2) maçları da haftanın en gollü mücadeleleri arasında yer aldı.

Bu sezon daha önce en çok fileler, ilk ve 13. haftalarda 29'ar golle sarsılmıştı.

  1. 05.03.2019
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