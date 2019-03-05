Futbolseverler gole doydu
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez 30 gol barajı geçildi. Maç başına 3.77 gol ortalamasını yakalanan ligde tam anlamıyla bir gol yağmuru vardı.
Ligin 24. haftası gollü maçlara sahne oldu. Futbolseverlerin adeta gole doyduğu haftada ağlar 34 kez havalanırken, maç başına 3,77 gol ortalaması yakalandı.
Bu haftanın en gollü karşılaşmasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.
Golsüz biten maçın olmadığı 24. haftada MKE Ankaragücü'nün yeni transferi Jamaikalı santrafor Dever Orgill, yaptığı "hat-trick" ile haftanın en golcü oyuncusu oldu.
Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (3-2) ve Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (3-2) maçları da haftanın en gollü mücadeleleri arasında yer aldı.
Bu sezon daha önce en çok fileler, ilk ve 13. haftalarda 29'ar golle sarsılmıştı.
- 05.03.2019
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Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
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Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
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Luyindama klasiği
Toplam 1
Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
Toplam 1
Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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