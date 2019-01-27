Konya’da mutlu son! Milosevic...
27 Ocak 2019, Pazar
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’da mutlu son! Milosevic...

Konya’da mutlu son! Milosevic...

Konyaspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan konusunda mutlu sona ulaştı.

Yeşil beyazlılar, teknik direktör Aykut Kocaman'ın takımda kalmasını istediği 24 yaşındaki orta sahanın sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

  1. 27.1.2019
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