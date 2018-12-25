Fehmi Koç kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor?

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında golsüz eşitlikle sona eren mücadelenin uzatma dakikaları tarihi bir ana sahne oldu. Fenerbahçe karşısında oyuna giren Antalyaspor'un 15 yaşındaki futbolcusu Fehmi Koç, Süper Lig tarihine geçti.

Akdeniz ekibinin 15 yaşındaki futbolcusu Fehmi Koç, 90+2'de Souleymane Doukara'nın yerine oyuna dahil oldu ve Süper Lig tarihinde bir lig maçında forma giyen en genç oyuncu oldu.

Genç futbolcu, bu sezon Antalyaspor'un Türkiye Kupası macerasında 3 karşılaşmada toplamda 95 dakika forma şansı bulmuştu.

FEHMİ KOÇ KİMDİR?

28 Ağustos 2003 Antalya doğumlu olan Fehmi Koç, santrfor pozisyonunda forma giymektedir. 28 Ocak 2015 tarihinde Antalyaspor altyapısında futbola başlayan Koç, bu sezon Türkiye Kupası'nda da 3 resmi maçta toplam 95 dakika forma şansı buldu. Şans bulduğu bu anlarda gol atamayan genç oyuncu, kırdığı son rekor ile Antalyaspor taraftarlarını heyecanlandırdı.

MUSTAFA KAPI REKORU DEVRETTİ

Galatasaray - Sivasspor maçının son dakikasında oyuna giren 16 yaşındaki Mustafa Kapı, Süper Lig tarihinde oynayan genç futbolcu rekorunu elde etmişti. Genç futbolcu sadece bir gün aradan sonra ünvanını Antalyasporlu Fehmi Koç'a devretti.