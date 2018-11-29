Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazartesi günü Akhisarspor'la iç sahada yapacakları maça odaklandıklarını söyledi.

Ravcı, yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda Kasımpaşa karşısında aldıkları mağlubiyet nedeniyle üzüldüklerini dile getirdi.

Futbolcuların, Kasımpaşa maçından gerekli dersi çıkardığını, bu maçı unutarak yollarına devam edeceklerini ifade eden Ravcı, "Maçlar bazen istediğiniz gibi sonuçlanmayabilir. Bazen alınan kötü sonuç takımı daha fazla kenetler ve hırslandırır. Akhisarspor maçına odaklandık. Akhisarspor ligde kötü günler geçiriyor ancak onların iyi bir takım olduklarını biliyoruz. Zor ve zevkli bir maç olacak. Hedefimiz 3 puan." değerlendirmesinde bulundu.

Ravcı, takımı ligdeki iyi noktaya oyuncuların getirdiğini vurgulayarak, "Futbolcular, Akhisarspor maçında gerekeni yapacaklardır. Taraftarlarımızın da desteğiyle maçtan galip gelen taraf olarak ayrılmak istiyoruz." ifadesini kullandı.