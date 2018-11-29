"Akhisarspor maçına odaklandık"
29 Kasım 2018, Perşembe
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" maçına odaklandık"

"Akhisarspor maçına odaklandık"

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı: " ligde kötü günler geçiriyor ancak onların iyi bir takım olduklarını biliyoruz. Zor ve zevkli bir maç olacak. Hedefimiz 3 puan"

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, 'in 14. haftasında 3 Aralık Pazartesi günü 'la iç sahada yapacakları maça odaklandıklarını söyledi.

Ravcı, yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda karşısında aldıkları mağlubiyet nedeniyle üzüldüklerini dile getirdi.

Futbolcuların, Kasımpaşa maçından gerekli dersi çıkardığını, bu maçı unutarak yollarına devam edeceklerini ifade eden Ravcı, "Maçlar bazen istediğiniz gibi sonuçlanmayabilir. Bazen alınan kötü sonuç takımı daha fazla kenetler ve hırslandırır. Akhisarspor maçına odaklandık. Akhisarspor ligde kötü günler geçiriyor ancak onların iyi bir takım olduklarını biliyoruz. Zor ve zevkli bir maç olacak. Hedefimiz 3 puan." değerlendirmesinde bulundu.

Ravcı, takımı ligdeki iyi noktaya oyuncuların getirdiğini vurgulayarak, "Futbolcular, Akhisarspor maçında gerekeni yapacaklardır. Taraftarlarımızın da desteğiyle maçtan galip gelen taraf olarak ayrılmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

  1. 29.11.2018 16:34
  2. Güncelleme: 29.11.2018 16:58
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