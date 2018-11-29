Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın mutlu günü
29 Kasım 2018, Perşembe
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Milli futbolcu 'ın mutlu günü

Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın mutlu günü

1'inci Lig (Bundesliga) ekiplerinden 'ta forma giyen milli oyuncu , ile evlendi.

Gelsenkirchen şehrinin ünlü sarayı Schloss Horst'ta gerçekleştirilen çiftin nikahını Gelsenkirchen Anakent Belediye Başkanı Frank Baranowski kıydı. Çiftin nikah törenine, aileleri, akrabaları ve Gelsenkirchen'den iş ile spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.

Nikah sonrası ve , aileleri ve yakın dostlarıyla birlikte akşam yemeği yedi. Düğün töreninin 2019 yılının yaz aylarında yine 'da yapılacağı bildirildi.

  1. 29.11.2018 10:50
  2. Güncelleme: 29.11.2018 12:17
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