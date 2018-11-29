Milli futbolcu Kaan Ayhan'ın mutlu günü
Almanya 1'inci Lig (Bundesliga) ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli oyuncu Kaan Ayhan, Aylin Cengiz ile evlendi.
Gelsenkirchen şehrinin ünlü sarayı Schloss Horst'ta gerçekleştirilen çiftin nikahını Gelsenkirchen Anakent Belediye Başkanı Frank Baranowski kıydı. Çiftin nikah törenine, aileleri, akrabaları ve Gelsenkirchen'den iş ile spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.
Nikah sonrası Kaan Ayhan ve Aylin Cengiz, aileleri ve yakın dostlarıyla birlikte akşam yemeği yedi. Düğün töreninin 2019 yılının yaz aylarında yine Almanya'da yapılacağı bildirildi.
- 29.11.2018 10:50
- Güncelleme: 29.11.2018 12:17
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Trabzonspor Dominik Kruzliak'ı takibe aldı
Toplam 2
Yorum
oushanyncr bu sene şampiyon olmayacaksın ... alt yapıdan hüseyin gibi çocuklara güvenin... ara transferde çok acil değilse topçu alınmaz
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Trabzonspor Dominik Kruzliak'ı takibe aldı
Toplam 2
Yorum
çepnioğlu daha önceki slovak futbolcuların menajerleri ts'den iyi para kazandı(!) acaba bu futbolcuda o menajerlerin futbolcusu mu?
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Beşiktaş - Galatasaray maçının hakemi Cüneyt Çakır
Toplam 1
Yorum
Ziya BJK ye geçmiş olsun.
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