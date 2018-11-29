Robbie Keane futbolu bıraktı
29 Kasım 2018, Perşembe
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futbolu bıraktı

Robbie Keane futbolu bıraktı

İrlandalı golcü futbolcu , aktif kariyerine son verdiğini duyurdu.

Emeklilik kararını ülkesinin basınına yaptığı açıklamayla duyuran 38 yaşındaki Keane, "Güzel geçen 23 yıldan sonra profesyonel futbolculuk kariyerime resmi olarak son veriyorum. Hayatımda bir dönem sona ererken yeni bir macera başlıyor. Kariyerim boyunca ailemi gururlandırdığım ve bu oyunun bana kazandırdığı arkadaşlıklar için mutluyum." ifadelerini kullandı.

'de Tottenham, Leeds United, , , İskoçya'da Celtic, 'da Inter, ABD'de Galaxy ve son olarak 'da Atletico de Kolkata gibi takımlarda oynayan Keane, kulüp kariyerinde çıktığı 737 maçta 325 gol attı.

Keane, teknik direktör Mick McCarthy'nin yardımcılığını üstleneceği İrlanda 'nda ise 146 kez görev yaptı ve 68 gol kaydetti. , milli takımın en golcü ve en çok forma giyen oyuncusu konumunda bulunuyor.

  1. 28.11.2018 16:13
  2. Güncelleme: 29.11.2018 09:50
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