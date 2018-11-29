Robbie Keane futbolu bıraktı
İrlandalı golcü futbolcu Robbie Keane, aktif kariyerine son verdiğini duyurdu.
Emeklilik kararını ülkesinin basınına yaptığı açıklamayla duyuran 38 yaşındaki Keane, "Güzel geçen 23 yıldan sonra profesyonel futbolculuk kariyerime resmi olarak son veriyorum. Hayatımda bir dönem sona ererken yeni bir macera başlıyor. Kariyerim boyunca ailemi gururlandırdığım ve bu oyunun bana kazandırdığı arkadaşlıklar için mutluyum." ifadelerini kullandı.
İngiltere'de Tottenham, Leeds United, Liverpool, West Ham United, İskoçya'da Celtic, İtalya'da Inter, ABD'de Los Angeles Galaxy ve son olarak Hindistan'da Atletico de Kolkata gibi takımlarda oynayan Keane, kulüp kariyerinde çıktığı 737 maçta 325 gol attı.
Keane, teknik direktör Mick McCarthy'nin yardımcılığını üstleneceği İrlanda Milli Takımı'nda ise 146 kez görev yaptı ve 68 gol kaydetti. Robbie Keane, milli takımın en golcü ve en çok forma giyen oyuncusu konumunda bulunuyor.
- 28.11.2018 16:13
- Güncelleme: 29.11.2018 09:50
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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile karşılaşacak!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Zagrep için rahat bir maç olacak , bu takımdan ne köy olur ne kasaba , Ali Koç başkan Fenerbahçe perişan.
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Lokomotiv Moskova 2-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU | ÖZET
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Şaşırdık mı hayır süper ligde hep bir bahane yaratmayı bilen galatasaray yönetimi bakalım bu yneilgiye ne bahane bulacak.
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Mustafa Cengiz: "Türkiye'ye ihanettir"
Toplam 2
Yorum
knnbjk hangi maçta veya maçlarda bedavan geldi. işinize nasıl gelirse. cüneyt çakır hakkındaki söyledikleriniz geliyor insanların aklına
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