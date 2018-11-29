Robbie Keane futbolu bıraktı

Emeklilik kararını ülkesinin basınına yaptığı açıklamayla duyuran 38 yaşındaki Keane, "Güzel geçen 23 yıldan sonra profesyonel futbolculuk kariyerime resmi olarak son veriyorum. Hayatımda bir dönem sona ererken yeni bir macera başlıyor. Kariyerim boyunca ailemi gururlandırdığım ve bu oyunun bana kazandırdığı arkadaşlıklar için mutluyum." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de Tottenham, Leeds United, Liverpool, West Ham United, İskoçya'da Celtic, İtalya'da Inter, ABD'de Los Angeles Galaxy ve son olarak Hindistan'da Atletico de Kolkata gibi takımlarda oynayan Keane, kulüp kariyerinde çıktığı 737 maçta 325 gol attı.

Keane, teknik direktör Mick McCarthy'nin yardımcılığını üstleneceği İrlanda Milli Takımı'nda ise 146 kez görev yaptı ve 68 gol kaydetti. Robbie Keane, milli takımın en golcü ve en çok forma giyen oyuncusu konumunda bulunuyor.