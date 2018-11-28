Drogba'ya göre en iyisi Lampard
Geçtiğimiz günlerde futbolu bırakan Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, birlikte oynadığı en iyi futbolcunun Chelsea'nin veteran orta saha oyuncusu Frank Lampard olduğunu açıkladı.
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