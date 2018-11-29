Kupada şov 4 Aralık’ta başlıyor

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur ilk maçlarının programı dün açıklandı. Çift maç eleme usulüne göre 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde oynanacak birbirinden çekişmeli ilk karşılaşmaların programı şöyle: