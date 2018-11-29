Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı.
Bordo-mavili ekip, antrenmanı taktik ağırlıklı çalışmayla tamamladı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri'ye gidecek.
- 29.11.2018 14:08
- Güncelleme: 29.11.2018 16:59
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Toplam 1
Yorum
BJK'li HAYDI BESIKTASIM ! Soguk bir iklimde, sert hirçin ve disiplinli bir takima karsi, kaybetmek korkusuyla oynama !
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Enda Bir futbol kulübü ancak bu kadar kötü yönetilebilir. Blancedan sonra kim?
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Trabzonspor Dominik Kruzliak'ı takibe aldı
Toplam 2
Yorum
oushanyncr bu sene şampiyon olmayacaksın ... alt yapıdan hüseyin gibi çocuklara güvenin... ara transferde çok acil değilse topçu alınmaz
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