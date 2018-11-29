Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
29 Kasım 2018, Perşembe
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'da maçı hazırlıkları

Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

, 'in 14. haftasında 1 Aralık Cumartesi günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde, 'nde yapılan antrenman, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı.

Bordo-mavili ekip, antrenmanı taktik ağırlıklı çalışmayla tamamladı.

, yarın yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını tamamlayarak 'ye gidecek.

  1. 29.11.2018 14:08
  2. Güncelleme: 29.11.2018 16:59
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