Galatasarayda Serdar Aziz şoku! İşte kaçıracağı maçlar... - Galeri - Fotomaç
29 Kasım 2018, Perşembe
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Galatasaray'da Serdar Aziz şoku! İşte kaçıracağı maçlar...

PFDK, Galatasaray-Konyaspor maçında kırmızı kart gören futbolcu Serdar Aziz'e 3 maç ceza verdi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
29 Kasım 2018 Perşembe, 18:32:01 Güncelleme: 18:34:55
Galatasarayda Serdar Aziz şoku! İşte kaçıracağı maçlar...

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu cezaları açıklandı. Kurul Galatasaray Kulübü'ne, Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz ve Serdar Aziz'e gördüğü kırmızı kart nedeniyle ceza verdi.

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Galatasarayda Serdar Aziz şoku! İşte kaçıracağı maçlar...

PFDK Galatasaray - Konyaspor maçında kırmızı kart gören Serdar Aziz'e 3 maç ceza geldi.

Galatasarayda Serdar Aziz şoku! İşte kaçıracağı maçlar...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), GSTV'de yapılan açıklamalardan dolayı Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası, Galatasaray Spor Kulübü'ne ise 100 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Galatasarayda Serdar Aziz şoku! İşte kaçıracağı maçlar...

105 gün cezası olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e de 45 gün daha hak mahrumiyeti aldı.

Galatasarayda Serdar Aziz şoku! İşte kaçıracağı maçlar...

PFDK'nın yaptığı açıklama şu şekilde;

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