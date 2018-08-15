VAR'ın ilk hafta değerlendirmesi yapıldı
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda uygulamaya konulan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin ilk hafta değerlendirme toplantısı yapıldı.
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda uygulamaya konulan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin ilk hafta değerlendirme toplantısı yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Süper Lig hakemlerinin katımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu ile MHK Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, VAR ve oyun kuralları uygulamalarında görülen önemli detaylar hakkında hakemlere bilgilendirmede bulundu.
- 15.8.2018 20:31
-
Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
-
Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
-
Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
VAR'ın ilk hafta değerlendirmesi yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.