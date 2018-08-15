VAR'ın ilk hafta değerlendirmesi yapıldı – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    VAR'ın ilk hafta değerlendirmesi yapıldı

    VAR'ın ilk hafta değerlendirmesi yapıldı

    'de 2018-2019 sezonunda uygulamaya konulan (VAR) sisteminin ilk hafta değerlendirme toplantısı yapıldı.

    'de 2018-2019 sezonunda uygulamaya konulan (VAR) sisteminin ilk hafta değerlendirme toplantısı yapıldı.

    () yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Süper Lig hakemlerinin katımıyla gerçekleştirilen toplantıda, (MHK) Başkanı ile MHK Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, VAR ve oyun kuralları uygulamalarında görülen önemli detaylar hakkında hakemlere bilgilendirmede bulundu.

    1. 15.8.2018 20:31
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