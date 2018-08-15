Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda uygulamaya konulan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin ilk hafta değerlendirme toplantısı yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Süper Lig hakemlerinin katımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu ile MHK Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz, VAR ve oyun kuralları uygulamalarında görülen önemli detaylar hakkında hakemlere bilgilendirmede bulundu.