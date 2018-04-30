Şampiyonluk sayılarında Galatasaray ilk kez Fenerbahçe'ye 2 fark atabilir
Galatasaray'ı 21. lig şampiyonluğu heyecanı sararken, sarı-kırmızılılar 60 yıllık lig tarihinde ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında ilk kez 2 şampiyonluk öne geçmenin hesabını yapıyor
Galatasaray Süper Lig'de 21. lig şampiyonluğuna 3 maç uzaklıkta. Son olarak 2014-15 sezonunda ipi göğüsleyen sarı-kırmızılılar formasına 4. yıldızı takmıştı.
FATİH TERİM'LE 7. KEZ ŞAMPİYONLUK HEYECANI
Beşiktaş'ı yenerek ezeli rakibini yarışta gerilere atan sarı-kırmızılılar, son 3 haftada Başakşehir ve Fenerbahçe ile kıran kırana bir rekabete girecek.
Cimbom, kalan 3 maçında hata yapmazsa Fatih Terim yönetimindeki 7. lig şampiyonluğunu yaşayacak.
FENERBAHÇE'YE İLK KEZ 2 FARK ATACAK
Galatasaray, İlhan Cavcav sezonunda mutlu sona ulaşması durumunda Fenerbahçe ile ezeli rekabetinde bir ilk yaşayacak. Fenerbahçe'ye şampiyonluk sayılarında 20'ye 19 önde olan sarı-kırmızılılar, bu sayıyı 21'e çıkararak 60 yıllık lig tarihinde ilk kez ezeli rakibine 2 şampiyonluk fark atmış olacak.
TARİHTEKİ EN BÜYÜK FARK: 11-6
İki ezeli rakip arasındaki en büyük fark 1959 ile 1987 tarihleri arasında yaşandı. Bu süreçte Galatasaray 14 yıl şampiyonluk sevinci yaşayamazken Fenerbahçe ile arasında 5 şampiyonluk fark açılmıştı. Fenerbahçe aradan geçen 21 sezonda 11 şampiyonluk yaşarken Galatasaray'ın kupa sayısı 6'da kalmıştı.
Şampiyonluk Sıralaması
Galatasaray 20
Fenerbahçe 19
Beşiktaş 15
Trabzonspor 6
Bursaspor 1
2016-2017 Beşiktaş
2015-2016 Beşiktaş
2014-2015 Galatasaray
2013-2014 Fenerbahçe
2012-2013 Galatasaray
2011-2012 Galatasaray
2010-2011 Fenerbahçe
2009-2010 Bursaspor
2008-2009 Beşiktaş
2007-2008 Galatasaray
2006-2007 Fenerbahçe
2005-2006 Galatasaray
2004-2005 Fenerbahçe
2003-2004 Fenerbahçe
2002-2003 Beşiktaş
2001-2002 Galatasaray
2000-2001 Fenerbahçe
1999-2000 Galatasaray
1998-1999 Galatasaray
1997-1998 Galatasaray
1996-1997 Galatasaray
1995-1996 Fenerbahçe
1994-1995 Beşiktaş
1993-1994 Galatasaray
1992-1993 Galatasaray
1991-1992 Beşiktaş
1990-1991 Beşiktaş
1989-1990 Beşiktaş
1988-1989 Fenerbahçe
1987-1988 Galatasaray
1986-1987 Galatasaray
1985-1986 Beşiktaş
1984-1985 Fenerbahçe
1983-1984 Trabzonspor
1982-1983 Fenerbahçe
1981-1982 Beşiktaş
1980-1981 Trabzonspor
1979-1980 Trabzonspor
1978-1979 Trabzonspor
1977-1978 Fenerbahçe
1976-1977 Trabzonspor
1975-1976 Trabzonspor
1974-1975 Fenerbahçe
1973-1974 Fenerbahçe
1972-1973 Galatasaray
1971-1972 Galatasaray
1970-1971 Galatasaray
1969-1970 Fenerbahçe
1968-1969 Galatasaray
1967-1968 Fenerbahçe
1966-1967 Beşiktaş
1965-1966 Beşiktaş
1964-1965 Fenerbahçe
1963-1964 Fenerbahçe
1962-1963 Galatasaray
1961-1962 Galatasaray
1960-1961 Fenerbahçe
1959-1960 Beşiktaş
1958-1959 Fenerbahçe
1957-1958 Beşiktaş
1956-1957 Beşiktaş
(FURKAN HACIMALE)
- 30.4.2018 00:25
- Güncelleme: 30.4.2018 01:58
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi Arjantinli German Conti elden kaçıyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Bu tip haberleri daha çook okursunuz.Genç yetenekli futbolcuların isimleri geçer ama bakmışınız 32 yaşlılarla sözleşme yapılır.FB bu normal
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Galatasaray - Beşiktaş derbisinde kaybeden büyük yara alacak!
Toplam 1
Yorum
Bence Bu maci alan kesin Sampiyon olur
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Aykut Kocaman: "Kafa yarıldığı zaman, yanlış anlaşılmasın ama, böyle olur"
Toplam 17
Yorum
TC.vatan Siz neyin kafasini yasiyorsunuz ya
Şampiyonluk sayılarında Galatasaray ilk kez Fenerbahçe'ye 2 fark atabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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