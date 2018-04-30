Şampiyonluk sayılarında Galatasaray ilk kez Fenerbahçe'ye 2 fark atabilir

Galatasaray Süper Lig'de 21. lig şampiyonluğuna 3 maç uzaklıkta. Son olarak 2014-15 sezonunda ipi göğüsleyen sarı-kırmızılılar formasına 4. yıldızı takmıştı.



FATİH TERİM'LE 7. KEZ ŞAMPİYONLUK HEYECANI

Beşiktaş'ı yenerek ezeli rakibini yarışta gerilere atan sarı-kırmızılılar, son 3 haftada Başakşehir ve Fenerbahçe ile kıran kırana bir rekabete girecek.

Cimbom, kalan 3 maçında hata yapmazsa Fatih Terim yönetimindeki 7. lig şampiyonluğunu yaşayacak.



FENERBAHÇE'YE İLK KEZ 2 FARK ATACAK

Galatasaray, İlhan Cavcav sezonunda mutlu sona ulaşması durumunda Fenerbahçe ile ezeli rekabetinde bir ilk yaşayacak. Fenerbahçe'ye şampiyonluk sayılarında 20'ye 19 önde olan sarı-kırmızılılar, bu sayıyı 21'e çıkararak 60 yıllık lig tarihinde ilk kez ezeli rakibine 2 şampiyonluk fark atmış olacak.



TARİHTEKİ EN BÜYÜK FARK: 11-6

İki ezeli rakip arasındaki en büyük fark 1959 ile 1987 tarihleri arasında yaşandı. Bu süreçte Galatasaray 14 yıl şampiyonluk sevinci yaşayamazken Fenerbahçe ile arasında 5 şampiyonluk fark açılmıştı. Fenerbahçe aradan geçen 21 sezonda 11 şampiyonluk yaşarken Galatasaray'ın kupa sayısı 6'da kalmıştı.



Şampiyonluk Sıralaması

Galatasaray 20

Fenerbahçe 19

Beşiktaş 15

Trabzonspor 6

Bursaspor 1

2016-2017 Beşiktaş

2015-2016 Beşiktaş

2014-2015 Galatasaray

2013-2014 Fenerbahçe

2012-2013 Galatasaray

2011-2012 Galatasaray

2010-2011 Fenerbahçe

2009-2010 Bursaspor

2008-2009 Beşiktaş

2007-2008 Galatasaray

2006-2007 Fenerbahçe

2005-2006 Galatasaray

2004-2005 Fenerbahçe

2003-2004 Fenerbahçe

2002-2003 Beşiktaş

2001-2002 Galatasaray

2000-2001 Fenerbahçe

1999-2000 Galatasaray

1998-1999 Galatasaray

1997-1998 Galatasaray

1996-1997 Galatasaray

1995-1996 Fenerbahçe

1994-1995 Beşiktaş

1993-1994 Galatasaray

1992-1993 Galatasaray

1991-1992 Beşiktaş

1990-1991 Beşiktaş

1989-1990 Beşiktaş

1988-1989 Fenerbahçe

1987-1988 Galatasaray

1986-1987 Galatasaray

1985-1986 Beşiktaş

1984-1985 Fenerbahçe

1983-1984 Trabzonspor

1982-1983 Fenerbahçe

1981-1982 Beşiktaş

1980-1981 Trabzonspor

1979-1980 Trabzonspor

1978-1979 Trabzonspor

1977-1978 Fenerbahçe

1976-1977 Trabzonspor

1975-1976 Trabzonspor

1974-1975 Fenerbahçe

1973-1974 Fenerbahçe

1972-1973 Galatasaray

1971-1972 Galatasaray

1970-1971 Galatasaray

1969-1970 Fenerbahçe

1968-1969 Galatasaray

1967-1968 Fenerbahçe

1966-1967 Beşiktaş

1965-1966 Beşiktaş

1964-1965 Fenerbahçe

1963-1964 Fenerbahçe

1962-1963 Galatasaray

1961-1962 Galatasaray

1960-1961 Fenerbahçe

1959-1960 Beşiktaş

1958-1959 Fenerbahçe

1957-1958 Beşiktaş

1956-1957 Beşiktaş

(FURKAN HACIMALE)