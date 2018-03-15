Derbinin hakemi Bülent Yıldırım – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Derbinin hakemi

    Derbinin hakemi Bülent Yıldırım

    Fenerbahçe-Galatasaray yönetecek.

    'in 26'ncı haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakem belli oldu.

    Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında düdük çalacak. Ekrem Kan ve 'ın yardımcı hakemler olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk.

    Oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:

    Yarın:
    20:00 Kasımpaşa - Antalyaspor ()

    20:00 Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor(Arda Kardeşler)

    17 Mart Cumartesi:
    13:30 Gençlerbirliği - Teleset Mobilya Akhisarspor(Mete Kalkavan)

    16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor ()

    19:00 Fenerbahçe - Galatasaray (Bülent Yıldırım)

    18 Mart Pazar:
    13:30 - Kayserispor ()

    13:30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe ()

    16:00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor ()

    19:00 - Beşiktaş (Halil Umut Meler)

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:09
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