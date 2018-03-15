Derbinin hakemi Bülent Yıldırım
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Bülent Yıldırım yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakem belli oldu.
17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe-Galatasaray maçında Bülent Yıldırım düdük çalacak. Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz'ın yardımcı hakemler olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk.
Oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
20:00 Kasımpaşa - Antalyaspor (Ali Palabıyık)
20:00 Kardemir Karabükspor - Osmanlıspor(Arda Kardeşler)
17 Mart Cumartesi:
13:30 Gençlerbirliği - Teleset Mobilya Akhisarspor(Mete Kalkavan)
16:00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor (Hüseyin Göçek)
19:00 Fenerbahçe - Galatasaray (Bülent Yıldırım)
18 Mart Pazar:
13:30 Atiker Konyaspor - Kayserispor (Halis Özkahya)
13:30 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe (Özgür Yankaya)
16:00 Trabzonspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
19:00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş (Halil Umut Meler)
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:09
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Toplam 6
Yorum
METİN ALEX TÜRKİYEYE ORTALIĞI KARIŞTIRMASI İÇİN GELDİ. BAŞKA AMACI YOKTUR. NEDEN BÖYLE BİR GÜNÜ BEKLEDİ.
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O da isterse alacağız
Toplam 5
Yorum
ozi başkan telisca isterse dediği için 10 milyona bile alır ama talisca reali isterse 21 e gider aslında yusuf yazıcı gibi bir dünya yıldızı var
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Toplam 22
Yorum
BJK'li Anlamazsiniz ... Bu sene yine sampiyon olup seneye SL'de daha iyisini yapinca anlarsiniz. O da kiskançligini bi kenara koyabilirsen ancak !
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