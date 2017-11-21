 Paşa nihayet – Fotomaç – 21 Kasım 2017 ;
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    21 Kasım 2017, Salı
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    Paşa nihayet

    Paşa nihayet

    İlk hafta Alanya’dan 3 puanla dönen Kasımpaşa, daha sonra çıktığı 4 deplasmandan puan çıkaramamıştı. Kemal Özdeş’in talebeleri, bu hasrete Karabük’te son verdiler

    Süper Lig'de 12. haftanın kapanış maçında 3 puan Kasımpaşa'nın oldu: 2-0. Ligde sıkıntılı günler geçiren ev sahibi Karabükspor karşısında ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca giden İstanbul temsilcisi, ligde 10 hafta aradan sonra deplasmandan puanla döndü. Lige Alanya deplasmanındaki galibiyetle başlayan Kasımpaşa, daha sonra çıktığı 4 deplasmandan eli boş dönmüştü.

    Son 3 maçında 7. puanını alan Paşa, Franck Etoundi (58) ve Samuel Eduok'un (72) golleriyle puanını 15'e yükseltti ve 12. sıraya çıktı. Küme düşme hattından uzaklaşamayan ve 8. yenilgisin alan ev sahibi Karabükspor ise 8 puanla 17. sıraya indi. Önümüzdeki cumartesi günü Kasımpaşa evinde Atiker Konyaspor'u ağırlarken, Kardemir Karabükspor ise, zorlu Bursaspor deplasmanına çıkacak.

    'Taktiksel disiplinle'
    Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ikinci yarıda gösterdikleir taktiksel disiplinle kazandıklarını belirterek şöyle konuştu: Doğru zamanda bir gol bulduk. Daha sonra fırsatlar bulduk. Deplasmanda uzun bir aradan sonra kazanmak güzel.

    'Bütünleşip atlatacağız'
    Karabükspor Teknik Direktörü , yaşadıkları zor süreci takım ve şehirle omuz omuz vererek atlatacaklarını belirtti. Maçı kaybettikleri için hayal kırıklığı yaşadığını kaydeden Popovic, "Futbolcular sahada her şeylerini verdiler" dedi.
    1. 21 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:59
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