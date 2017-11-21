Paşa nihayet
İlk hafta Alanya’dan 3 puanla dönen Kasımpaşa, daha sonra çıktığı 4 deplasmandan puan çıkaramamıştı. Kemal Özdeş’in talebeleri, bu hasrete Karabük’te son verdiler
Son 3 maçında 7. puanını alan Paşa, Franck Etoundi (58) ve Samuel Eduok'un (72) golleriyle puanını 15'e yükseltti ve 12. sıraya çıktı. Küme düşme hattından uzaklaşamayan ve 8. yenilgisin alan ev sahibi Karabükspor ise 8 puanla 17. sıraya indi. Önümüzdeki cumartesi günü Kasımpaşa evinde Atiker Konyaspor'u ağırlarken, Kardemir Karabükspor ise, zorlu Bursaspor deplasmanına çıkacak.
'Taktiksel disiplinle'
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ikinci yarıda gösterdikleir taktiksel disiplinle kazandıklarını belirterek şöyle konuştu: Doğru zamanda bir gol bulduk. Daha sonra fırsatlar bulduk. Deplasmanda uzun bir aradan sonra kazanmak güzel.
'Bütünleşip atlatacağız'
Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, yaşadıkları zor süreci takım ve şehirle omuz omuz vererek atlatacaklarını belirtti. Maçı kaybettikleri için hayal kırıklığı yaşadığını kaydeden Popovic, "Futbolcular sahada her şeylerini verdiler" dedi.
- 21 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 00:59
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"İntiharı düşündüm"
Toplam 7
Yorum
fbli Bir fanatik FB li olarak söylüyorum bunu Vanpersie senin kılın edemez adamsın be.
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Galatasaray'da ikinci deprem!
Toplam 22
Yorum
Ahmet 54 Ayhan Akman ile ugrasmayin adam gibi adamdir gorevinfen terfi etmelidir direkt takimin basina gecmesi gereken kisi Ayhan Akman dir.
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Cenk Ergün: "Başkanımız benden teknik heyetin uyarılmasını istedi"
Toplam 17
Yorum
aykut kocaman aykut kocaman fark suni diyince demekki bildiği bişe var diyip çamur atmayı biliyorsun..ligi burda bitireceğiz derken bildiğin bişeymi var.!
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