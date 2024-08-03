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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | GS - BJK Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Kupa final maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda galibibyet alacak takım, kupayı müzesine koymaya hak kazanacak.Yeni transferlerle gündemden düşmeyen Kartal ile son sezon şampiyonu Aslan'ın nefes kesen mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2024 Cumartesi 12:27
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GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | GS - BJK Süper Kupa maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Kupa finalinde iki dev takım karşı karşıya geliyor. Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş, kupayı müzesine götürmek için kozlarını paylaşacak. İcardi'li, Ziyech'li, Mertens'li Galatasararay ile İmmobile'li, Rafa Silva'lı, Paulista'lı Beşiktaş arasındaki düelloyu hangi takımın kazanacağı büyük merak konusu. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma ATV ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

👉GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE👈

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Berkan, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Silva, Semih, Immobile.

GÖZLER SILVA VE IMMOBILE'DE

Süper Kupa'da yarın akşam Galatasaray ile karşılaşacak Beşiktaş'ta gözler yeni transferlere çevrildi. Flaş transferler; Rafa Silva ve Ciro İmmobile, Kartal'ın yarınki derbide en büyük kozu olacak. İki yıldızın kariyerlerindeki kupa başarısı Beşiktaş taraftarlarını umutlandırıyor. Rafa Silva, Braga'da 1 Portekiz Kupası kazanırken, Benfica ile 1 Portekiz Kupası ve 2 Portekiz Süper Kupası kazandı. Portekizli yıldız, Benfica'da 2019'da Portekiz Süper Kupası'nda Sporting'i 5-0 yendiklerinde 1 gol 2 asistle finale damgasını vurdu. Tecrübeli oyuncu, 2023'te de Porto'yu 2-0 devirdiklerinde 1 asist yaptı.

İmmobile de Dortmund'da 1 Almanya Süper Kupası, Lazio'da da 2 İtalya Süper Kupası ve 1 İtalya Kupası kaldırdı. İmmobile özellikle 2017'de Juventus'u İtalya Süper Kupası'nda 3-2 yendikleri maçta 2 golle yıldızlaşmıştı. İtalyan forvet, Dortmund'da da 2014'te Almanya Süper Kupası'nı kaldırırken 2-0 kazandıkları Bayern Münih maçında 90 dakika sahadaydı.

26 FİNALDEN 17'SİNDE MUTLU SON

Süper Lig'in en fazla şampiyonluk yaşayan takımı Galatasaray (24), Süper Kupa'da da bu unvana sahip. Daha önce Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Devlet Başkanlığı Kupası olarak oynanan organizasyonda 26 finale çıkan sarı-kırmızılılar, 17 defa mutlu sona ulaştı. En fazla kazanan olan Aslan, Beşiktaş karşısında müzeye bir kupa daha getirmek istiyor. Sarı-kırmızılıların, rakibine karşı üstünlüğü bulunuyor.

8 YIL SONRA YENİDEN KARŞI KARŞIYA

Siyah-beyazlı ekiple daha önce 8 kez Süper Kupa'da rakip olan Galatasaray, bunların 5'inden zaferle ayrıldı. 3 finalde ise kupayı alan taraf Beşiktaş

oldu. İki ekip Süper Kupa'da son olarak 2016'da kozlarını paylaştı. Sarıkırmızılılar, penaltı atışları sonucunda 4-1 galip ayrılarak kupayı müzesine

taşıdı. Galatasaray, 8 yıl sonra rakip olacağı Beşiktaş'ı yenerek geleneği sürdürmeyi hedefliyor.

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