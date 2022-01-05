İŞTE MAÇIN ÖZETİ: Beşiktaş - Antalyaspor: 1-1 (5-3 pen.) Süper Kupa Beşiktaş'ın! | MAÇ SONUCU

Son Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nda geçen sezon final oynayan Antalyaspor'u karşı karşıya getiren Süper Kupa maçında zafer Beşiktaş'ın oldu.

Siyah-beyazlılar, Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed bin Ali Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi ile uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta, rakibini penaltılarla 5-3 mağlup ederek kupaya uzandı.

Beşiktaş'ın normal süredeki golü 33'te Atiba'dan gelirken, Antalyaspor'un golünü de yine Atiba 74'te kendi kalesine kaydetti.

ERSİN PENALTILARDA DEVLEŞTİ

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, penaltı atışlarında devleşerek rakibin 2 şutunu kurtardı ve takımını zafere taşıyan isim oldu. Penaltı atışlarında 4'te 4 yapan siyah-beyazlılarda Alex Teixeira, Batshuayi, Atiba ve Vida fileleri havalandırmayı başardı.

Süper Kupa'da 6. kez boy gösteren Kartal, böylece kupayı 2. kez müzesine götürdü.

ERSİN DESTANOĞLU: MUTLUYUZ

Maçın kahramanlarından Ersin Destanoğlu, maç sonu şöyle konuştu: Mutluyuz, 3. kupayı kazandık. Önder hocanın da ilk kupası. Lig başlıyor. İkinci yarıya çok iyi şekilde hazırlanıp çok iyi maçlar çıkarmamız lazım. Kaleci hocamız ve analiz hocalarımızla penaltıları çalışmıştık. Bir tanesini kurtarmak nasip oldu.



İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

İŞTE PENALTI ATIŞLARI:

İŞTE MAÇIN ÖZETİ: