Haberler Süper Kupa İŞTE MAÇIN ÖZETİ: Beşiktaş - Antalyaspor: 1-1 (5-3 pen.) Süper Kupa Beşiktaş'ın! | MAÇ SONUCU

İŞTE MAÇIN ÖZETİ: Beşiktaş - Antalyaspor: 1-1 (5-3 pen.) Süper Kupa Beşiktaş'ın! | MAÇ SONUCU

Geçen sezonun Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile son kupa finalisti Antalyaspor, Süper Kupa maçında karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Katar'ın başkenti Doha'da oynanan ve normal süresi ile uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmayı penaltılarla 5-3 kazanarak dev kupayı 2. kez müzesine götürdü.

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 08:15
İŞTE MAÇIN ÖZETİ: Beşiktaş - Antalyaspor: 1-1 (5-3 pen.) Süper Kupa Beşiktaş'ın! | MAÇ SONUCU

Son Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nda geçen sezon final oynayan Antalyaspor'u karşı karşıya getiren Süper Kupa maçında zafer Beşiktaş'ın oldu.

Siyah-beyazlılar, Katar'ın başkenti Doha'daki Ahmed bin Ali Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi ile uzatma bölümü 1-1 sona eren maçta, rakibini penaltılarla 5-3 mağlup ederek kupaya uzandı.

Beşiktaş'ın normal süredeki golü 33'te Atiba'dan gelirken, Antalyaspor'un golünü de yine Atiba 74'te kendi kalesine kaydetti.

ERSİN PENALTILARDA DEVLEŞTİ

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, penaltı atışlarında devleşerek rakibin 2 şutunu kurtardı ve takımını zafere taşıyan isim oldu. Penaltı atışlarında 4'te 4 yapan siyah-beyazlılarda Alex Teixeira, Batshuayi, Atiba ve Vida fileleri havalandırmayı başardı.

Süper Kupa'da 6. kez boy gösteren Kartal, böylece kupayı 2. kez müzesine götürdü.

ERSİN DESTANOĞLU: MUTLUYUZ

Maçın kahramanlarından Ersin Destanoğlu, maç sonu şöyle konuştu: Mutluyuz, 3. kupayı kazandık. Önder hocanın da ilk kupası. Lig başlıyor. İkinci yarıya çok iyi şekilde hazırlanıp çok iyi maçlar çıkarmamız lazım. Kaleci hocamız ve analiz hocalarımızla penaltıları çalışmıştık. Bir tanesini kurtarmak nasip oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

Beşiktaş Süper Kupa'da bu golle öne geçti! Devamını Oku BUNU DA OKU
Skora denge geldi! İşte o gol Devamını Oku BUNU DA OKU

İŞTE PENALTI ATIŞLARI:

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:

DİĞER
Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk dedikoduları çıkmıştı! Deha Bilimlier ‘Aslı beni evden kovdu’
Aleyna Tilki'yi Nişantaşı'nda panikleten takip! Israrcı hayranı peşini bırakmadı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor