PARKEN STADI

Parken Stadyumu (Danca: Parken), Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan, 42.305 seyirci kapasitesine sahip futbol stadyumu. Danimarka futbol kulüplerinden FC København'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapmaktadır. İnşaatı 1990 yılında başlayan stadyum, 9 Eylül 1992 tarihinde hizmete girmiştir. Danimarka'nın en fazla seyirci kapasitesine sahip stadyumu olan Parken, Danimarka millî futbol takımının da iç saha maçlarına ev sahipliği yapmaktadır. Stadyum konserlerde normal kapasitesinden daha fazla seyirci almaktadır.