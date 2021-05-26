Allianz Arena 30 Mayıs 2005 tarihinde Münih, Almanya'da açılmıştır.UEFA'nın 5 yıldızlı stadyumlarından biridir.

Stadın dış tarafı akşam veya maç olduğu günler ışıklandırılır. Maç günlerinde ev sahibi takımın renklerini alır. Stadyum 340 milyon Euro'ya mal olmuştur.

Stadın kapasitesi 70.000 kişiliktir. Stad, TSV 1860 München ve FC Bayern München futbol takımları tarafından ortak olarak kullanılmaktadır. Fakat stadın 2006-2007 sezonunda sadece FC Bayern München tarafından kullanılacağı açıklamıştır. Stadın çatısındaki şeffaf bölümler teker teker açılıp kapanabilmektedir. Böylece çimlerin güneş ışığı görmesi sağlanmaktadır. Stad aynı zamanda Avrupa'nın en büyük stadlarından olup yüksek teknoloji ile donatılmıştır.