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Zehra Güneş'in sevgilisi Eren Dişli'den romantik doğum günü paylaşımı!

Filenin Sultanları'nın başarılı performansıyla parlayan yıldızı Zehra Güneş doğum gününü kutladı. Güneş'in sevgilisi Eren Dişli'nin romantik paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Spor Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 16:04 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 16:53
Zehra Güneş'in sevgilisi Eren Dişli'den romantik doğum günü paylaşımı!

Milliyet'in haberine göre, milli takımla başarılı bir Milletler Ligi turnuvası geçiren Zehra Güneş yeni yaşını kutladı. Güneş'in sevgilisi Eren Dişli'nin aşk dolu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

5'TE 5 YAPTI
Sarı-siyahlılar 11. uluslararası şampiyonluk ile "Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı" konumunda. Ayrıca VakıfBank 4 dünya, 5 Avrupa şampiyonluğu ile bu turnuvaları en çok kazanan ekip olma unvanını da taşıyor.

RÜYA TAKIM AÇIKLANDI
Taraftar oylarıyla seçilen 2021 Şampiyonlar Ligi Rüya Takımında en iyi Pasör Cansu Özbay oldu. En iyi Pasör Çaprazı Haak, En iyi Orta Oyuncu Zehra Güneş, En iyi Smaçör Gabi, En iyi Orta Oyuncu Eda Erdem, En iyi Smaçör Michelle Bartsch-Hackley ve En iyi Libero Ayça Aykaç seçildi.

Zehra Güneş'in sevgilisi Eren Dişli'den romantik doğum günü paylaşımı!

ÖDÜL ALDI, ANNESİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Vakıfbank ile sezonu beşte beş kupayla kapatıp, Sultanlar Ligi'nin En Değerli Oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi orta oyuncusu ödülünü alan başarılı milli voleybolcu Zehra Güneş, Elle Stylish Awards töreninde Yılın Stil Sahibi Sporcusu ödülünü almıştı. Gecede sevgilisi Eren Dişli'nin eşlik ettiği Zehra Güneş, ödül konuşmasında annesine teşekkür ederek duygusal anlar yaşamıştı.

'BU ÖDÜLÜ BÜTÜN ANNELER VE KIZLARI İÇİN ALIYORUM'
"Dünyanın çok farklı yerlerinde, farklı turnuvalarında çok zor çok stresli maçlar yaşadım. Ama bu kalabalık, bu ortam gerçekten bambaşka. Bana bu heyecanı ve onuru yaşadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Bu gece burada bulunmak hayallerimin ötesinde. Çünkü henüz küçük bir kız çocuğu olarak 12 yaşında başlayan hikayem, pek çok insan tarafından benimsenmiş ve şu an hayatın pek çok alanında takdir görmekte. Aslında ne kadar benimmiş gibi görünse de burada söylemekten gurur duyarak, çok iyi bir terzi, çok iyi bir anne, ayakları üstünde duran beni ve benim gibi voleybol oynayan kız kardeşlerimi son gücüne kadar motive veren benim annemin hikayesi. Bu ödülü bütün anneler ve kızları için alıyorum."

Zehra Güneş'in sevgilisi Eren Dişli'den romantik doğum günü paylaşımı!

ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI
Zehra Güneş'in sevgilisi Eren Dişli aşka geldi. Zehra Güneş'in yeni yaşında bir paylaşım yapan Dişli fotoğrafa "Hep hayranın olacağım. Mutlu yıllar güneşim" notunu düştü.

TUĞBA'NIN NİŞANINA SEVGİLİSİYLE KATILMIŞTI
Tuğba Şenoğlu'nun nişanına milli voleybolcu Zehra Güneş ve sevgilisi Eren Dişli ile katılmıştı. Zehra Güneş, sevgilisi Eren Dişli ile verdiği pozu, Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Güneş'in, ''Her şeyin daha güzeline'' notunu düştüğü paylaşımda, Eren Dişli'yi kalbine etiketlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Zehra Güneş'in sevgilisi Eren Dişli'den romantik doğum günü paylaşımı!

Ebrar Karakurt da son olarak takım arkadaşı Zehra Güneş'in yeni yaşını kutladı. Ebrar arkadaşıyla asansördeki pozunu paylaşarak "İyi ki" notunu düştü.

Zehra Güneş'in sevgilisi Eren Dişli'den romantik doğum günü paylaşımı!

INSTAGRAM'DA 2 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR
Güzel sporcu sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Zehra Güneş'in neredeyse her paylaşımı gündem olmaya devam ediyor.

7 Temmuz 1999 İstanbul Kartal doğumlu olan Zehra Güneş, voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı. İki sene üst üste hem Yıldız hem Gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon hem PAF takım hem genç takımda Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3.Lig'den 2. Lig'e şampiyon olarak yükselen takımında forma giydi. 2016-2017 sezonu Beşiktas'ta kiralık olarak forma giydi. Sezon sonunda VakıfBank Genç Takımı'yla yeniden Türkiye şampiyonu oldu. 2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynayan Zehra Güneş, sarı-siyahlı formayla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

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