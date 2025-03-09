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Haberler Sivasspor Rıza Çalımbay Rey Manaj’ı ziyaret etti

Rıza Çalımbay Rey Manaj’ı ziyaret etti

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Göztepe maçında ambulansla hastaneye kaldırılan Net Global Sivasspor'un Arnavut futbolcusu Rey Manaj’ı hastanede ziyaret etti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 18:34
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Rıza Çalımbay Rey Manaj’ı ziyaret etti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Göztepe ile karşılaşan Net Global Sivasspor'da Arnavut futbolcu Rey Manaj, 3. dakikada Koray Günter ile yaşadığı sakatlık nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan Manaj'ı Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile Sivasspor İdari Menajeri Kerem Atılmaz ziyaret etti.

SCÜ Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ile SCÜ Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Prof. Dr. Ünal Özüm'den bilgiler alan Çalımbay Rey Manaj'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül de yer aldı.

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