  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Sivasspor Sivas'ın dönüşü

Sivas'ın dönüşü

Teknik direktörlük koltuğuna Rıza Çalımbay'ı oturtan Sivas, evinde 1-0 geriye düştüğü Göztepe'yi yenerek ligde 5 hafta sonra kazandı ve düşme hattından kurtuldu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sivas'ın dönüşü

33'de Matsuki'nin golüyle geriye düşen Yiğidolar, ikinci yarıya hızlı başladı. 48'de Charisis ile skora denge getiren Sivas, 66 ve 77'de Bekir Böke'nin attığı gollerle 3 puan hasretini dindirdi. Göztepe ise 6 maçtır kazanamıyor.

MANAJ KORKUTTU

Sivas'ın golcüsü Manaj 9. dakikada Koray ile kafa kafaya çarpıştı. Manaj bilincini kaybederken ambulansla hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu açıklandı. Yerine oyuna giren Simic de hava topu sonucunda hastanelik oldu ancak durumu iyi.

ÇALIMBAY SİFTAH YAPTI

Sivas ile ilk maçına çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay, 3 puanla başladı. Sahada iyi şeyler yaptıklarını belirten Çalımbay, "3 günde oyuncularımızı hazırlamaya çalıştık. Onlar da gayet iyi çalıştı. Maçın başından sonuna kadar iyi işler yaptık. Güzel bir maç oldu" dedi.

G.Saray'dan Inaki Pena teklifi!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Sibil Çetinkaya'nın ardından Şükrü Özyıldız'dan ayrılık açıklaması geldi! "Sevgimiz..."
Kabine Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanıyor! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki konular
Yeni sezonda 9 veda
G.Saraylı yıldıza sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juventus evinde ağır yara aldı! Juventus evinde ağır yara aldı! 00:39
G.Saraylı isme koridorda kırmızı kart! G.Saraylı isme koridorda kırmızı kart! 00:39
Juventus evinde ağır yara aldı! Juventus evinde ağır yara aldı! 00:39
Okan Buruk'tan hakem tepkisi! Okan Buruk'tan hakem tepkisi! 00:27
G.Saray Alanya'da Osimhen'le geri döndü! G.Saray Alanya'da Osimhen'le geri döndü! 00:27
Süper Lig'de güncel puan durumu Süper Lig'de güncel puan durumu 00:27
Daha Eski
G.Saray'da penaltı itirazı! G.Saray'da penaltı itirazı! 00:27
G.Saray'dan Inaki Pena teklifi! G.Saray'dan Inaki Pena teklifi! 00:27
Nico Williams'tan Zaha itirafı! Nico Williams'tan Zaha itirafı! 00:27
İşte G.Saray'ın F.Bahçe planı! İşte G.Saray'ın F.Bahçe planı! 00:26
Reeder Samsunspor adım adım Avrupa'ya! Reeder Samsunspor adım adım Avrupa'ya! 00:26
İkas Eyüpspor 3 puanı hatırladı! İkas Eyüpspor 3 puanı hatırladı! 00:26