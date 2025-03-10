Sivas'ın dönüşü

33'de Matsuki'nin golüyle geriye düşen Yiğidolar, ikinci yarıya hızlı başladı. 48'de Charisis ile skora denge getiren Sivas, 66 ve 77'de Bekir Böke'nin attığı gollerle 3 puan hasretini dindirdi. Göztepe ise 6 maçtır kazanamıyor.

MANAJ KORKUTTU

Sivas'ın golcüsü Manaj 9. dakikada Koray ile kafa kafaya çarpıştı. Manaj bilincini kaybederken ambulansla hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu açıklandı. Yerine oyuna giren Simic de hava topu sonucunda hastanelik oldu ancak durumu iyi.

ÇALIMBAY SİFTAH YAPTI

Sivas ile ilk maçına çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay, 3 puanla başladı. Sahada iyi şeyler yaptıklarını belirten Çalımbay, "3 günde oyuncularımızı hazırlamaya çalıştık. Onlar da gayet iyi çalıştı. Maçın başından sonuna kadar iyi işler yaptık. Güzel bir maç oldu" dedi.