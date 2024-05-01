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Maksimum Sivas

Sivasspor'un hocası Bülent Uygun, Galatasaray'a gözdağı verdi: “Şampiyonun kim olacağı beni ilgilendirmiyor, kendi takımımda ne kadar başarılı olabilirim ona bakıyorum. Dört büyüklere karşı da çıktık en üst seviyede maksimum mücadelemizi verdik.”

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Maksimum Sivas

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, deplasmanda lider Galatasaray ile yapacakları kritik maç öncesi umut dağıttı. Uygun, "Açıkçası Avrupa'ya gidecek son takımın belirleneceği bir sürece girdik. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Futbol adına güzelliği yansıtmak, oyun anlayışımızın, bireysel yeteneklerimizin sergilendiği güzel bir maç diliyorum. G.Saray ve F.Bahçe'nin gücünü bilmeyen yoktur. Dolayısıyla çok zor bir maça gidiyoruz. Puanlar alabilmek için mücadelemizi vereceğiz" dedi.

FUTBOL ADINA HER ŞEYİ YAPACAĞIZ

Galatasaray maçının şampiyonluk yarışında önemli olduğunun sorulması üzerine Uygun, şunları kaydetti: Şampiyonun kim olacağı beni ilgilendirmiyor, kendi takımımda ne kadar başarılı olabilirim ona bakıyorum. Dört büyük takıma karşı da çıktık en üst seviyede maksimum mücadelemizi verdik. Onların göstereceği performansı, yaşananları herkes fazlasıyla görüyor. Biz sadece çıkacağız futbol adına ne yapmamız gerekiyorsa en güzel şekilde onu yapacağız. Sonra bize kim nasıl davranıyorsa da karşılığını alacak.

MANAJ'IN HAFİF SAKATLIĞI VAR

Bülent Uygun, takımdaki sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili de bilgi verdi. Uygun, takımın yıldız golcüsü Rey Manaj'ın Konyaspor maçında aldığı darbeden dolayı küçük bir sakatlığının bulunduğunu, idmanlara yarından (bugün) itibaren katılacağını, Hakan Arslan'ın da koşulara başladığını ifade etti.

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