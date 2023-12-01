Puan alacağız

Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, lider F.Bahçe'yi gözüne kestirdi. Çetin, "Trabzon maçı ile başladık ve F.Bahçe deplasmanı, içeride kupa maçı oynayıp yine Konya deplasmanına, içeride G.Saray ile oynayıp Başakşehir'e gideceğiz. Kolay bir takım yok. Herkes herkesi yenebiliyor. Biz iyi futbol oynatmaya ve skorları almaya çalışacağız. İnşallah hep birlikte bu zorlu periyottan iyi şekilde çıkarız" dedi.

KUPA HEDEFİMİZ

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Arnavutköy Bld. ile oynayacağı maçı da değerlendiren Çetin şunları söyledi: Genç ve daha az forma şansı bulan arkadaşlara görev vereceğiz. Bu arkadaşlar da bu takımın bir parçası. Onlara o şansı vermek gerekiyor. Amacımız kupada gidebildiğimiz kadar gitmek. Sivasspor biliyorsunuz daha önce kupayı kazanmış bir takım. O yüzden gidebildiğimiz kadar gitmek.