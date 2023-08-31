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Sivasspor Süper Lig’de 600. maçına çıkacak

Trendyol Süper Lig'de 18. sezonunu yaşayan Sivasspor ligde 600. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar, ligde pazar günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş mücadelesiyle 6. kez dalya diyecek. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 16:33 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 16:35
Sivasspor Süper Lig’de 600. maçına çıkacak

Trendyol Süper Lig'de ilk olarak 2005-2006 sezonunda mücadele eden EY Sivasspor, Beşiktaş maçı ile birlikte ligdeki 600. maçına çıkacak.

Trendyol Süper Lig'de 18. sezonunu yaşayan Sivasspor ligde 600. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlılar, ligde pazar günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş mücadelesiyle 6. kez dalya diyecek.

İlk kez 2005-2006 sezonunda Süper Lig'e yükselen Yiğidolar geride kalan 599 maçta, 222 galibiyet, 166 beraberlik ve 211 de mağlubiyet aldı. 822 kez gol sevinci yaşayan Sivasspor kalesinde ise 821 gol gördü. Toplam 832 puan toplayan Yiğidolar maç başına 1,38 puan ortalaması yakaladı.

Sivasspor, 1959 yılında başlayan ligde en çok puan toplayan 21. takım konumunda bulunuyor.

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