Haberler Sivasspor Canınız sağolsun

Canınız sağolsun

UEFA Konferans Ligi’nde 1-0’ın rövanşında Erdoğan’ın müthiş golüyle öne geçen Yiğidolar, İtalyan rakibine 4 golle mağlup olarak Avrupa’ya veda etti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 06:50
Canınız sağolsun

Sivasspor'un Avrupa macerası sona erdi. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalyan'nın dünyaca ünlü ekibi Fiorentina ile karşılaşan Yiğidolar, rakibine 4-1 mağlup olarak kupadan elendi. İlk maçı da 1-0 kaybeden kırmızı-beyazıllar mücadeleye iyi başladı. 35'te Cofie'nin pasını sol çizgide alan Erdoğan Yeşilyurt, ceza sahasına girmeden çarprazdan muhteşem bir şut çıkardı ve temsilcimiz Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi.

2. YARI ÇÖZÜLDÜ
Fiorentina devre bitmeden 44'te eşitliği sağladı. Gonzalez'in vuruşunda kaleciden seken topu Arthur Cabral filelere gönderdi: 1-1. İlk devre berabere bitti. İtalyan ekibi 63'te Nikola Milenkovic ile bir gol daha bulup 2-1 öne geçti. 78'de Dimitris Goutas'ın kendi kalesine attığı golle skor 3-1'e geldi. 81'de Hakan kırmızı kart gördü. 89'da Castrovilli'nin golü skoru belirledi: 1-4. Sivasspor, Konferans Ligi'ne veda etti.

ÇALIMBAY'DAN 8 DEĞİŞİKLİK
Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı ağırlayan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, son oynanan İstanbulspor maçına göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı. Çalımbay; Alaaddin, Camara, Ziya, Keita, Ulvestad, N'Jie, Leke James ve cezalı Gradel'in yerine Paluli, Appindangoye, Uğur, Hakan, Cofie, Saiz, Erdoğan ve Caicedo'yu görev verdi.

DİĞER
Son dakika haberi: Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye bomba gönderme! Veda sonrası olay Galatasaray paylaşımı...
Buse Varol kardeşini nişanladı kayınçonun kurdelesini Alişan kesti! Nişana Buse Varol son hali damgasını vurdu bir deri bir kemik
ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)
Çizme'nin gözü G.Saraylı yıldızda! Talipleri 3 oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)
Sivas'ta İtalyan futbolcuya saldırı!
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leverkusen kazanarak turladı! Leverkusen kazanarak turladı! 01:23
Leverkusen kazanarak turladı! Leverkusen kazanarak turladı! 01:21
Roma istediğini aldı! Roma istediğini aldı! 01:13
Roma istediğini aldı! Roma istediğini aldı! 01:13
Çizme'nin gözü G.Saraylı yıldızda! Talipleri 3 oldu Çizme'nin gözü G.Saraylı yıldızda! Talipleri 3 oldu 01:02
Orkun yıldızlaştı Feyenoord turladı! Orkun yıldızlaştı Feyenoord turladı! 01:02
Daha Eski
Milan'ın aklı fikri Torreira'da! İşte ayırdıkları bütçe Milan'ın aklı fikri Torreira'da! İşte ayırdıkları bütçe 01:02
Orkun yıldızlaştı Feyenoord turladı! Orkun yıldızlaştı Feyenoord turladı! 01:02
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 00:59
Jesus'tan flaş sözler! "Maçlar sahada kazanılmıyor" Jesus'tan flaş sözler! "Maçlar sahada kazanılmıyor" 00:59
ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası) ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası) 00:59
Jorge Jesus: Bir pozisyona bile giremediler Jorge Jesus: Bir pozisyona bile giremediler 00:59