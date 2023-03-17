Canınız sağolsun

Sivasspor'un Avrupa macerası sona erdi. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalyan'nın dünyaca ünlü ekibi Fiorentina ile karşılaşan Yiğidolar, rakibine 4-1 mağlup olarak kupadan elendi. İlk maçı da 1-0 kaybeden kırmızı-beyazıllar mücadeleye iyi başladı. 35'te Cofie'nin pasını sol çizgide alan Erdoğan Yeşilyurt, ceza sahasına girmeden çarprazdan muhteşem bir şut çıkardı ve temsilcimiz Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi.



2. YARI ÇÖZÜLDÜ

Fiorentina devre bitmeden 44'te eşitliği sağladı. Gonzalez'in vuruşunda kaleciden seken topu Arthur Cabral filelere gönderdi: 1-1. İlk devre berabere bitti. İtalyan ekibi 63'te Nikola Milenkovic ile bir gol daha bulup 2-1 öne geçti. 78'de Dimitris Goutas'ın kendi kalesine attığı golle skor 3-1'e geldi. 81'de Hakan kırmızı kart gördü. 89'da Castrovilli'nin golü skoru belirledi: 1-4. Sivasspor, Konferans Ligi'ne veda etti.



ÇALIMBAY'DAN 8 DEĞİŞİKLİK

Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı ağırlayan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, son oynanan İstanbulspor maçına göre ilk 11'de 8 değişiklik yaptı. Çalımbay; Alaaddin, Camara, Ziya, Keita, Ulvestad, N'Jie, Leke James ve cezalı Gradel'in yerine Paluli, Appindangoye, Uğur, Hakan, Cofie, Saiz, Erdoğan ve Caicedo'yu görev verdi.