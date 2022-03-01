📺SİVASSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR-KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE - Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Sivasspor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Rakibine üstünlük kuran taraf, adını yarı finale yazdıracak. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor.Sivasspor-Karagümrük maçına dair tüm detayları ve canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz...

🔎SİVASSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor'un sahasında Karagümrük'ü ağırlayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı 2 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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