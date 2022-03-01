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📺SİVASSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu turnuvada ivasspor ile Fatih Karagümrük, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, maçın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Sivasspor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sivasspor Karagümrük ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2022 Salı 23:09
📺SİVASSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR-KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE - Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Sivasspor evinde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Rakibine üstünlük kuran taraf, adını yarı finale yazdıracak. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor.Sivasspor-Karagümrük maçına dair tüm detayları ve canlı izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz...

🔎SİVASSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor'un sahasında Karagümrük'ü ağırlayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı 2 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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