Petrocub - Sivasspor maçı CANLI

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Moldova temsilcisi Petrocub ile deplasmanda karşılaşıyor. Maçta Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalıyor.
PETROCUB - SİVASSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Moldova'nın başkenti Kişinev'deki Zimbru Stadı'nda oynanan Petrocub - Sivasspor maçı TSİ 20.00'de başladı.
İLK 11'LER:
PETROCUB: Meira, Bogaciuc, Maxim, Ştefan, Revenco, Sandu, Ambros, Platica, Melachio, Jardan, Platica
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Fajr, Pedro Henrique, Sefa, Kayode
UEFA Konferans Ligi'nde maçlar çift maç eleme usülüne göre yapılacak ve rövanş 29 Temmuz'da Sivas'ta oynanacak. Sivasspor, Petrocub'ı elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.