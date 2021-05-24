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dağılmayacak

Teknik Direktörü , "5-6 oyuncu alınacak. Zaten kontratı bitenler dahil hiç kimse gitmek istemiyor” diye konuştu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Sivas dağılmayacak

Teknik Direktörü , yeni sezon öncesi oturmuş bir kadro yapıları olduğunu söyledi. Son olarak takımın başarısında büyük pay sahibi olan Gradel'le kontrat uzatan 'da Çalımbay, yeni sezon öncesi kadro planlamasının kolay olduğunu vurgulayarak, "Biz gitsek bile burada güzel bir takım oturttuk. Takımın iskeleti var. Sadece 5-6 oyuncu alınacak. Giden oyuncu da fazla yok. Zaten mukavelesi bitenler dahil hiç kimse gitmek istemiyor. Onun için 'ın işi kolay. Tek şey oraya alacakları oyuncular" diye umut dağıttı. 10 oyuncunun kontratının bittiği kırmızı-beyazlılarda, geçtiğimiz günlerde 'yla yeniden anlaşılmıştı.

MAX GRADEL'E ÇOK TEKLİF VARDI
Rıza Çalımbay, 48 maçta 12 gol, 15 asist katkısı sağlayan Gradel'in sözleşmesinin uzatılmasının önemine değindi. Çalımbay, "Gradel'e çok teklif vardı. Ben özellikle, 'Biz burada olsak da olmasak da Gradel'in burada olması gerekiyor. Çok büyük faydası olur. Futbolu çok seviyor, arkadaşları da onu çok seviyor.' dedim" diye konuştu.

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