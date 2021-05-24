Sivas dağılmayacak

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yeni sezon öncesi oturmuş bir kadro yapıları olduğunu söyledi. Son olarak takımın başarısında büyük pay sahibi olan Gradel'le kontrat uzatan Yiğidolar'da Çalımbay, yeni sezon öncesi kadro planlamasının kolay olduğunu vurgulayarak, "Biz gitsek bile burada güzel bir takım oturttuk. Takımın iskeleti var. Sadece 5-6 oyuncu alınacak. Giden oyuncu da fazla yok. Zaten mukavelesi bitenler dahil hiç kimse gitmek istemiyor. Onun için Sivas'ın işi kolay. Tek şey oraya alacakları oyuncular" diye umut dağıttı. 10 oyuncunun kontratının bittiği kırmızı-beyazlılarda, geçtiğimiz günlerde Caner Osmanpaşa'yla yeniden anlaşılmıştı.

MAX GRADEL'E ÇOK TEKLİF VARDI

Rıza Çalımbay, 48 maçta 12 gol, 15 asist katkısı sağlayan Gradel'in sözleşmesinin uzatılmasının önemine değindi. Çalımbay, "Gradel'e çok teklif vardı. Ben özellikle, 'Biz burada olsak da olmasak da Gradel'in burada olması gerekiyor. Çok büyük faydası olur. Futbolu çok seviyor, arkadaşları da onu çok seviyor.' dedim" diye konuştu.