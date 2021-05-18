Son dakika spor haberleri: Sivasspor Yatabare ile nikah tazeledi!

Sivasspor'da 2 sezondur forma giyen futbolcu Mustapha Yatabare'nin sözleşmesi 2022-2023 sezonuna kadar 2 yıl uzatıldı. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcu ile 2 yıl daha anlaşıldığı belirtilerek, "Yatabare'yi tebrik eder, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ediyoruz" ifadesi kullanıldı.



Mustapha Yatabare, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında toplam 73 kez Sivasspor formasını giydi ve bu maçlarda 26 kez gol sevinci yaşadı ve 9 asist yaptı.