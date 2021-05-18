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Son dakika spor haberleri: Yatabare ile nikah tazeledi!

ekiplerinden , golcü futbolcu Mustapha Yatabare’nin sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı. Kırmızı-beyazlı takım iç transferde daha önce ve ile sözleşme yenilemişti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2021 Salı 11:14
Son dakika spor haberleri: Sivasspor Yatabare ile nikah tazeledi!

'da 2 sezondur forma giyen futbolcu Mustapha Yatabare'nin sözleşmesi 2022-2023 sezonuna kadar 2 yıl uzatıldı. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcu ile 2 yıl daha anlaşıldığı belirtilerek, "Yatabare'yi tebrik eder, forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Mustapha Yatabare, , ve maçlarında toplam 73 kez Sivasspor formasını giydi ve bu maçlarda 26 kez gol sevinci yaşadı ve 9 asist yaptı.

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