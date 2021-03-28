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maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Spor Toto 'in 32. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Yiğidolar zorlu mücadele için hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 15:33
Sivasspor Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

'in 32'nci haftasında sahasında ile karşılaşacak bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, daha sonra geniş alan çok pas çalışması gerçekleştirdi. Ardından savunma ve hücum ağırlıklı çalışmalar yapan takım, son bölümde ise yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Antrenmana ülkelerinin milli takım kamplarında bulunan; , , , ve hafif sakatlığı bulunan katılmadı. Demir Grup yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor 3 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da 'nda karşılaşacak.

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