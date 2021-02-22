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'da Gradel resitali!

Fildişili yıldız, önce ’ye asist yaptı. Kendi yaptırdığı penaltıyı da gole çevirip ’u yıkan isim oldu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 22:38 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Sivasspor'da Gradel resitali!

LİGDE 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta A.Gücü karşısında son veren , engelini de Gradel'in yıldızlaştığı maçta 2 golle aştı. Kırmızı-beyazlılar 18'de Gradel'in ön direğe pasında topa hareketlenen 'nin altı pastan ağları havalandırmasıyla öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

İKİNCİ yarıda Sivasspor, Kayseri'nin 18 yaşındaki genç kalecisi 'a takıldı. 7'si isabetli 21 şut çeken Yiğidolar, 90+2'de Gradel'in yaptırdığı penaltıyı gole çevirmesiyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Sivasspor, yenilmezlik serisini 3'e taşırken, maçın adamı olan 33 yaşındaki Gradel, 8 gol, 7 asiste ulaştı.

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