Sivasspor'da Gradel resitali!

LİGDE 5 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta A.Gücü karşısında son veren Sivasspor, Kayseri engelini de Gradel'in yıldızlaştığı maçta 2 golle aştı. Kırmızı-beyazlılar 18'de Gradel'in ön direğe pasında topa hareketlenen Yatabare'nin altı pastan ağları havalandırmasıyla öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla bitti.

İKİNCİ yarıda Sivasspor, Kayseri'nin 18 yaşındaki genç kalecisi Doğan'a takıldı. 7'si isabetli 21 şut çeken Yiğidolar, 90+2'de Gradel'in yaptırdığı penaltıyı gole çevirmesiyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Sivasspor, yenilmezlik serisini 3'e taşırken, maçın adamı olan 33 yaşındaki Gradel, 8 gol, 7 asiste ulaştı.