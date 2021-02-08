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4 köşe!

Yiğidolar, 'nü , , ve 'yle devirdi. Ligde 5 maç sonra kazandı. 3’te 0 çeken ekibinde istifa etti.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 22:35 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Sivas 4 köşe!

Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen , düşme hattındaki A.Gücü'ne konuk oldu. Yiğido, ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretini 4 golle dindirdi. Kırmızı-beyazlılara farklı galibiyeti getiren golleri; 11'de penaltıdan , 48'de , 69'da ve 86'da kaydetti. ekibinin tek golünü 66'da kendi kalesine attı. 'ta 1'er gol ve asistle oynayan Gradel ile Erdoğan yıldızlaşırken, 27 yaşındaki Nijeryalı golcü Kayode, ligde 17. maçında ilk kez ağları havalandırdı.

DALCI, GÖREVİ BIRAKTI
'nde Sivas'tan alınan 4-1'lik yenilgi sonrasında şok bir gelişme yaşandı. Teknik direktör , Başkan 'i arayarak istifa kararını bildirdi. Sarı- lacivertliler, 'nın yerine gelen Dalcı yönetiminde 15 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 9 yenilgi aldı.

ÇALIMBAY ÇOK MUTLU
Sivasspor Teknik Direktörü , 5 maçlık galibiyet hasretine son verdikleri için çok mutlu. , "Hem iyi oynadık hem de bunu skora yansıttık. Lig uzun maraton. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kimin kimi yeneceği belli olmayan bir lig yaşanıyor" diye konuştu.

GRADEL ŞOV YAPIYOR
A.Gücü karşısında 1 gol, 1 asistle oynayan Gradel, yıldızını parlatmaya devam ediyor. 23 maçta 7 gole ulaşan 32 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusu, 5 de asist yaptı.

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