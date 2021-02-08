Sivas 4 köşe!

Ligde üst sıralara tırmanmak isteyen Sivasspor, düşme hattındaki A.Gücü'ne konuk oldu. Yiğido, ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretini 4 golle dindirdi. Kırmızı-beyazlılara farklı galibiyeti getiren golleri; 11'de penaltıdan Gradel, 48'de Kayode, 69'da Erdoğan ve 86'da Yatabare kaydetti. Başkent ekibinin tek golünü 66'da Ahmet kendi kalesine attı. Sivas'ta 1'er gol ve asistle oynayan Gradel ile Erdoğan yıldızlaşırken, 27 yaşındaki Nijeryalı golcü Kayode, ligde 17. maçında ilk kez ağları havalandırdı.

DALCI, GÖREVİ BIRAKTI

Ankaragücü'nde Sivas'tan alınan 4-1'lik yenilgi sonrasında şok bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Mustafa Dalcı, Başkan Fatih Mert'i arayarak istifa kararını bildirdi. Sarı- lacivertliler, Fuat Çapa'nın yerine gelen Dalcı yönetiminde 15 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 9 yenilgi aldı.

ÇALIMBAY ÇOK MUTLU

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 5 maçlık galibiyet hasretine son verdikleri için çok mutlu. Çalımbay, "Hem iyi oynadık hem de bunu skora yansıttık. Lig uzun maraton. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kimin kimi yeneceği belli olmayan bir lig yaşanıyor" diye konuştu.

GRADEL ŞOV YAPIYOR

A.Gücü karşısında 1 gol, 1 asistle oynayan Gradel, yıldızını parlatmaya devam ediyor. 23 maçta 7 gole ulaşan 32 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusu, 5 de asist yaptı.