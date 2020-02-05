Rıza Çalımbay: Stadı doldurun
Lider Sivasspor’un hocası, “Başakşehir maçı çok kritik. Stadı doldurmamız gerekiyor. Çok ihtiyacımız var” dedi.
Lider Sivasspor'da farklı G.Antep FK yenilgisi unutuldu ve gözler şampiyonluk adaylarından Başakşehir'le yapılacak kritik maça çevrildi. Sivas'ta Başakşehir'le final niteliğinde bir maça çıkacaklarını belirten Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Başakşehir maçı çok kritik ve önemli. Taraftarımızın o gün ne olursa olsun stadı doldurması ve çok büyük destek vermesi gerekiyor. Buna ihtiyacımız var" dedi.
DAHA İYİ OLACAĞIZ
Hiçbir zaman şampiyonluk kelimesini ağzına almadığını vurgulayan Çalımbay, "Biz maç maç bakıyoruz. Futbolcu arkadaşlarıma sezon başından beri yürekten inanıyorum, güveniyorum. Transfer olan arkadaşlarımızla 2-3 hafta sonra uyumu sağladıktan sonra çok iyi alternatifli kadromuz olacak. En önemli şey sakat arkadaşlarımız da iyileştiği zaman daha iyi bir duruma geleceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
EN AZ 6-7 KİŞİ YOK
Rıza Çalımbay, takımdaki sakat futbolcuların durumu hakkında bilgi verdi. Çalımbay, "Kone, Fernando, Marcelo, Erdoğan ve Emre'nin sakatlıkları bulunuyor. Kone, Fernando ve Marcelo en az 3 hafta oynayamaz gibi görünüyor. Erdoğan ve Emre'nin durumları ise belli değil. Şimdi bizim böyle bir sıkıntımız var, kadroda en az 6-7 kişi yok" diye konuştu.
- 5.2.2020
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