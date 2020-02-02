Rıza Çalımbay: Sumudica herkesi tahrik ediyor

Süper Lig'in lideri Sivasspor, Gaziantep FK karşısında beklemediği bir mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlıların 5-1 mağlup olduğu maçın ardından teknik direktör Rıza Çalımbay karşılaşmayı değerlendirdi.



Hatalarının çok olduğunu söyleyen Çalımbay, ''10 tane maçta 8 galibiyet almıştık. Böyle sonuçlar oluyor. Bizim hatalarımız da çok. Yediğimiz gollerde şanssızlık da vardı. Net pozisyonları değerlendiremedik. Bazı risklere girince böyle sonuçlar kaçınılmaz oluyor. Bunun üstünde çalışacağız. Böyle bir mağlubiyeti hak ettik. Böyle maçları çevirebiliyorduk ama gelenleri atmamız gerekiyordu. Bugün Gazişehir iyi mücadele etti. İkinci yarıda riske girdik, pozisyonları atamadık. Hakem de iyi maç yönetti. 3. gole itiraz ettik. Orta yapacak biçimde topu oyuncunun önüne bıraktı.'' dedi.



''SUMUDICA HERKESİ TAHRİK EDİYOR''

Gaziantep teknik direktörü Sumudica'yı eleştiren Çalımbay, ''Sumudica herkesi tahrik ediyor, oyunculara saldırıyor. Yaptığı çok ayıp. Saha dışında da bu kadar kötü bir hakem olamaz. Bunları engellemesi lazımdı. Benim oyuncum gidip saldırsa ne olacak? Hakemi kınıyorum. Maçı iyi yönetti ama bunları yapamadı. İzin vermesin böyle şeylere. Bu sonucu hak ettik. Biz tekrar çok güzel şeyler yapacağız. Final maçlarımız başlıyor.'' ifadelerini kullandı.