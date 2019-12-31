Yiğido dört köşe

İlk yarıyı zirvede tamamlayan Sivas'ta söz hocanın... A Spor'a konuşan Rıza Çalımbay, çok disiplinli çalışarak buralara geldiklerini belirtip, "G.Saray'a 3-2 yenildiğimiz maçın ardından seri başlattık ve mağlubiyet almadık. Oynadığımız tüm maçlarda da gol attık. Hiç geriye yaslanmadık" dedi. Çalımbay, sözlerine şöyle devam etti: "Taraftar size güveniyor ve destekliyorsa bu sizi mutlaka başarıya götürür. Biz kendi sahamızda hiç maç kaybetmedik. Onların desteği ve coşkusu bu tabloda gerçekten güzel bir şekilde gösterilmiş. Büyük para verip oyuncu alma şansımız yok. 2-3 transfer yapmak istiyoruz."