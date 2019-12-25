Rıza Çalımbay: "Alternatif gerek"
Lider Yiğido’nun tecrübeli teknik direktörü Rıza Çalımbay “Takımı bozmadan katkı verecek isimlere ihtiyacımız var. Kesinlikle takviye yapacağız” diyerek müjdeyi verdi.
BU OYUNUN ÜSTÜNE ÇIKACAĞIZ
Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını hatırlatan Çalımbay, oynadıkları futbolun üzerine çıkmak istediklerini kaydetti. Son iki maçta defoların ortaya çıktığını ifade eden başarılı hoca, "Kolay pozisyonlar harcıyoruz. Oyunumuzun üstüne çıkmak bizim için çok önemli. Kulübeden bize katkı yapacak 1-2 arkadaşa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
- 25.12.2019
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Kolay olsaydı sen de oynardın
Toplam 1
Yorum
ŞİMAL YILDIZI süper cevap olmuş...
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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Toplam 1
Yorum
Çağrı Gerçekten istiyorlarsa dilekçeyle başvursunlar TFF ye. Öyle yalandan Taraftara oynamak için kamu oyuna duyuruyla olmaz.
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Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Toplam 2
Yorum
MAHMUT YILDIRM ÜNAL KARAMANI GÖNDER HÜSEYİN CİMŞİRİ TAKIMIN BAŞINA GEÇİR BAK NASIL DÜZELİYOR SEN DE RAHAT EDERSİN.
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