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25 Aralık 2019, Çarşamba
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: "Alternatif gerek"

Rıza Çalımbay: "Alternatif gerek"

Lider Yiğido’nun tecrübeli teknik direktörü “Takımı bozmadan katkı verecek isimlere ihtiyacımız var. Kesinlikle takviye yapacağız” diyerek müjdeyi verdi.

En yakın takipçisi 'in 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan 'da , transferle ilgili bilgiler verdi. En az 3-4 oyuncuya ihtiyaç duyduklarını belirten tecrübeli hoca, "Takımı bozmadan katkı verecek isimlere ihtiyacımız var. Kesinlikle takviye yapacağız. Dengeleri koruyarak iyi isimler alacağız" dedi.

BU OYUNUN ÜSTÜNE ÇIKACAĞIZ

Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını hatırlatan Çalımbay, oynadıkları futbolun üzerine çıkmak istediklerini kaydetti. Son iki maçta defoların ortaya çıktığını ifade eden başarılı hoca, "Kolay pozisyonlar harcıyoruz. Oyunumuzun üstüne çıkmak bizim için çok önemli. Kulübeden bize katkı yapacak 1-2 arkadaşa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
  1. 25.12.2019
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