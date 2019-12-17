Sivasspor’un ek kontenjan talebine olumlu yanıt
Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesi Ankara ekibinden talep ettiği misafir tribünü için ek kontenjan isteğinin kabul edildiğini açıkladı.
DG Sivasspor'un Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesi Sivasspor'un talebi üzerine deplasman tribünü bilet sayısı arttırıldı.
Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sivasspor Kulübü'nün, Gençlerbirliği Kulübünden misafir tribünü için ek kontenjan istediği ifade edildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"22 Aralık Pazar günü saat 14.00'de oynanacak Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor müsabakasında deplasman tribününde taraftarlarımıza TFF kuralları gereği ilk etapta stadyum kapasitesinin %5'i kadar bilet ayrılmıştır. Başkanımız Mecnun Otyakmaz ve Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav arasında yapılan görüşmenin ardından deplasman tribünü kapasitesinin %10'a (2 bin) çıkarılmasına karar verilmiştir. Talebimize olumlu cevap veren Sayın Cavcav'a ve yönetim kuruluna teşekkürlerimizi sunarız."
- 17.12.2019
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Trabzonspor kaçan puanlara yanıyor
Toplam 1
Yorum
meceylan Adamın dibisin hugo
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Niye oynamıyorlar!
Toplam 3
Yorum
Kadir Kaliteli stoper şart alttan gelme topcularla şampiyonluk gelmez..
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Trabzonspor 1-2 Denizlispor | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
Berkan Belki tek forvet kalabalık orta saha ile oynamanın zamanı gelmiştir.Sörloth ve Tony kulübeye cekilebilir.Kazanan takımlar böyle kazanıyor.
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