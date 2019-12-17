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17 Aralık 2019, Salı
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’un talebine olumlu yanıt

Sivasspor’un ek kontenjan talebine olumlu yanıt

, 'in 16. haftasında ile oynayacağı maç öncesi ekibinden talep ettiği misafir tribünü için isteğinin kabul edildiğini açıkladı.

DG 'un 'in 16. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maç öncesi Sivasspor'un talebi üzerine deplasman tribünü bilet sayısı arttırıldı.

Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sivasspor Kulübü'nün, Gençlerbirliği Kulübünden misafir tribünü için istediği ifade edildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"22 Aralık Pazar günü saat 14.00'de oynanacak Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor müsabakasında deplasman tribününde taraftarlarımıza kuralları gereği ilk etapta stadyum kapasitesinin %5'i kadar bilet ayrılmıştır. Başkanımız ve Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav arasında yapılan görüşmenin ardından deplasman tribünü kapasitesinin %10'a (2 bin) çıkarılmasına karar verilmiştir. Talebimize olumlu cevap veren Sayın Cavcav'a ve yönetim kuruluna teşekkürlerimizi sunarız."

  1. 17.12.2019
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