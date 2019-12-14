Hakan Arslan'dan Fenerbahçe maçı öncesi zorunlu mola!
Süper Lig'de, 14'ü bu sezon, 3'ü geçen sezon üst üste 17 maçta forma giyen Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, kart cezası nedeniyle iç sahadaki Fenerbahçe maçında görev yapamayacak.
Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, ligin 15. hafta kapsamında oynanacak Fenerbahçe maçında sarı kart cezası nedeniyle yer alamayacak.
Hakan, kırmızı-beyazlı ekibin ligde geçen hafta deplasmanda 3-1 kazandığı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 51. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
Demir Grup Sivasspor'da uzun süredir forma giyen 31 yaşındaki Hakan, birlikte görev yaptığı tüm teknik direktörlerin ardından Rıza Çalımbay'ın da vazgeçilmezi olmayı başardı. Hakan, bu sezon geride kalan tüm maçlarda ilk 11'de görev aldı.
Hakan Arslan, Sivasspor'daki kariyerinde 29'u ligde, 13'ü kupada olmak üzere 42 gole imza attı. Tecrübeli oyuncu, bu sezon ligde oynadıkları karşılaşmalarda 4 gol atarak takımına katkı sağladı.
- 14.12.2019
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G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
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Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
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Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
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Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
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