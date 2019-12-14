Hakan Arslan'dan Fenerbahçe maçı öncesi zorunlu mola! Sivasspor haberleri - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
14 Aralık 2019, Cumartesi
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'dan maçı öncesi zorunlu mola!

Hakan Arslan'dan Fenerbahçe maçı öncesi zorunlu mola!

'de, 14'ü bu sezon, 3'ü geçen sezon üst üste 17 maçta forma giyen un orta saha oyuncusu , kart cezası nedeniyle iç sahadaki maçında görev yapamayacak.

un orta saha oyuncusu , ligin 15. hafta kapsamında oynanacak maçında cezası nedeniyle yer alamayacak.

Hakan, kırmızı-beyazlı ekibin ligde geçen hafta deplasmanda 3-1 kazandığı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 51. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Demir Grup Sivasspor'da uzun süredir forma giyen 31 yaşındaki Hakan, birlikte görev yaptığı tüm teknik direktörlerin ardından 'ın da vazgeçilmezi olmayı başardı. Hakan, bu sezon geride kalan tüm maçlarda ilk 11'de görev aldı.

Hakan Arslan, Sivasspor'daki kariyerinde 29'u ligde, 13'ü kupada olmak üzere 42 gole imza attı. Tecrübeli oyuncu, bu sezon ligde oynadıkları karşılaşmalarda 4 gol atarak takımına katkı sağladı.

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  1. 14.12.2019
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