Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe lider Sivasspor'a konuk oluyor. İki ekip için de çok kritik bir mücadeleye sahne olacak 15. haftada taraflar mutlak 3 puan için sahada olacak. Sivasspor ve Fenerbahçe Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi iki ekibin de sahaya çıkacağı ilk 11 merakla bekleniyor. İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...
14 Aralık 2019 Cumartesi 11:18
Güncelleme: 14.12.2019 12:18
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Fenerbahçe ile lider Demir Grup Sivasspor, 15 Aralık Pazar günü yapacakları maçla Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek.
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Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında yapılan 26 maçtan 17'sini Fenerbahçe, 4'ünü Sivasspor kazandı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Rekabetteki son 8 maçı kaybetmeyen, 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe'nin toplam 61 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Sivas'taki müsabaka 0-0 tamamlandı. İkinci devre İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
SİVAS'TAKİ MAÇLAR İki takım arasında Sivas'ta yapılan 13 lig maçında Fenerbahçe 6, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 4 maç da berabere bitti.