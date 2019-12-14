Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe lider Sivasspor'a konuk oluyor. İki ekip için de çok kritik bir mücadeleye sahne olacak 15. haftada taraflar mutlak 3 puan için sahada olacak. Sivasspor ve Fenerbahçe Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi iki ekibin de sahaya çıkacağı ilk 11 merakla bekleniyor. İşte Sivasspor-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri...