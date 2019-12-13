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13 Aralık 2019, Cuma
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: Şehir maça kilitlenmiş durumda

Mecnun Otyakmaz: Şehir maça kilitlenmiş durumda

'de lider konumda bulunan un başkanı , canlı yayında Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

'de lider konumda bulunan un başkanı , canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Başkan Otyakmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Özgüven çok önemli. Maçı kazanmak için bir artı değer teşkil edecek. 3 ihtimalli bir karşılaşma olacak ama kazanmak için elimizden geleni yapacaz. Kapalı gişe oynayacağız. Maça yoğun ilgi var. Avrupa'dan çok sayıda Sivas'a taraftar geliyor. Şehir maça kilitlenmiş durumda.

Hocamıza çok teşekkür etmemiz lazım. Yaz dönemi taransferler için çok yoğun çaba sarf ettik. Hocamız ve ekibi, takımımızı çok iyi hazırladı. Gelen transferler de takımımıza uydu. İnşallah sonu güzel olur. İşimizin zor olduğunun farkındayız. Devre arasında da takımımızı muhafaza edip bir iki takviye yapıp bu yarışın içinde olmaya kararlıyız.

  1. 13.12.2019
  2. Güncelleme: 13.12.2019 16:47
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