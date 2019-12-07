Liderlik aşkına
Yiğido, 7 maçtır namağlup Malatya’yla kozunu paylaşacak. Cezalı Yatabare’nin yerine oynayacak Arouna Kone, “Liderlik için elimizden geleni yapacağız” dedi.
Süper Lig'in sürpriz lideri Sivasspor, bugün Malatya deplasmanında, liderlik aşkına sahaya çıkacak. Ligde 7 maçtır kaybetmeyen Sergen Yalçın'ın öğrencileri karşısında mutlak puan hedefleyen Yiğido, Sivas'ta son antrenmanını gerçekleştirip Malatya'ya hareket etti. Futbolcuların son derece moralli olduğu kırmızı-beyazlılarda, kart cezalısı Yatabare'nin yerine görev alacak olan Arouna Kone, güçlü rakiplerine gözdağı verdi. Fildişili golcü, "İlk yarıyı umarım lider olarak bitiririz. İlk yarıyı lider bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.
TAKIM OLARAK HEDEFİMİZ; ZİRVE
Kişisel bir hedefinin olmadığının altını çizen Sivasspor'un 36 yaşındaki tecrübeli santrforu, hedefleri konusunda takım vurgusu yaptı. Kone, "Bireysel bir hedefim yok. Takım hedeflerim var. Takım hedeflerimiz de liderliği korumaktır. Böyle başladığımız sezonu iyi bitirmek isteriz, iyi yerlerde bitirmek isteriz. Umarım bu gerçekleştir. 3 senedir buradayım ve taraflarımız yoğun bir ilgi gösteriyor. Sokağa çıktığımda beni sevinç, mutluluk ve güzel bir şekilde karşılıyorlar. İnşallah uzun yıllar devam edeceğiz. Çünkü burası benim evim gibi" ifadelerini kullandı.
MALATYA İDDİALI
Ligde 7 maçtır bileği bükülmeyen Yeni Malatyaspor, bu serisini lider Sivas karşısında da sürdürmek istiyor. 2. Başkan Selim Pilten, "Kazanıp, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz" dedi.
- 7.12.2019
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçından kareler...
- Beşiktaş'ın 18'lik yıldızı Erdoğan Kaya ile ilgili şaşırtan gerçek! İşte aldığı ücret...
- Muriç'e yakın takip! İşte izleyen dev kulüpler ve Fenerbahçe'nin kararı...
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçının sineması
- Fatih Terim Alanyaspor maçı 11'ini belirledi! Radamel Falcao sürprizi...
-
Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
-
Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
-
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Liderlik aşkına haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.