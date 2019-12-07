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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Liderlik aşkına

Liderlik aşkına

Yiğido, 7 maçtır namağlup ’yla kozunu paylaşacak. Cezalı Yatabare’nin yerine oynayacak , “Liderlik için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Süper Lig'in sürpriz lideri , bugün deplasmanında, liderlik aşkına sahaya çıkacak. Ligde 7 maçtır kaybetmeyen 'ın öğrencileri karşısında mutlak puan hedefleyen Yiğido, Sivas'ta son antrenmanını gerçekleştirip Malatya'ya hareket etti. Futbolcuların son derece moralli olduğu kırmızı-beyazlılarda, kart cezalısı Yatabare'nin yerine görev alacak olan , güçlü rakiplerine gözdağı verdi. Fildişili golcü, "İlk yarıyı umarım lider olarak bitiririz. İlk yarıyı lider bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

TAKIM OLARAK HEDEFİMİZ; ZİRVE

Kişisel bir hedefinin olmadığının altını çizen Sivasspor'un 36 yaşındaki tecrübeli santrforu, hedefleri konusunda takım vurgusu yaptı. Kone, "Bireysel bir hedefim yok. Takım hedeflerim var. Takım hedeflerimiz de liderliği korumaktır. Böyle başladığımız sezonu iyi bitirmek isteriz, iyi yerlerde bitirmek isteriz. Umarım bu gerçekleştir. 3 senedir buradayım ve taraflarımız yoğun bir ilgi gösteriyor. Sokağa çıktığımda beni sevinç, mutluluk ve güzel bir şekilde karşılıyorlar. İnşallah uzun yıllar devam edeceğiz. Çünkü burası benim evim gibi" ifadelerini kullandı.

MALATYA İDDİALI

Ligde 7 maçtır bileği bükülmeyen , bu serisini lider Sivas karşısında da sürdürmek istiyor. 2. Başkan Selim Pilten, "Kazanıp, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz" dedi.

  1. 7.12.2019
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