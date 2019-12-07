Süper Lig'in sürpriz lideri Sivasspor, bugün Malatya deplasmanında, liderlik aşkına sahaya çıkacak. Ligde 7 maçtır kaybetmeyen Sergen Yalçın'ın öğrencileri karşısında mutlak puan hedefleyen Yiğido, Sivas'ta son antrenmanını gerçekleştirip Malatya'ya hareket etti. Futbolcuların son derece moralli olduğu kırmızı-beyazlılarda, kart cezalısı Yatabare'nin yerine görev alacak olan Arouna Kone, güçlü rakiplerine gözdağı verdi. Fildişili golcü, "İlk yarıyı umarım lider olarak bitiririz. İlk yarıyı lider bitirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

TAKIM OLARAK HEDEFİMİZ; ZİRVE

Kişisel bir hedefinin olmadığının altını çizen Sivasspor'un 36 yaşındaki tecrübeli santrforu, hedefleri konusunda takım vurgusu yaptı. Kone, "Bireysel bir hedefim yok. Takım hedeflerim var. Takım hedeflerimiz de liderliği korumaktır. Böyle başladığımız sezonu iyi bitirmek isteriz, iyi yerlerde bitirmek isteriz. Umarım bu gerçekleştir. 3 senedir buradayım ve taraflarımız yoğun bir ilgi gösteriyor. Sokağa çıktığımda beni sevinç, mutluluk ve güzel bir şekilde karşılıyorlar. İnşallah uzun yıllar devam edeceğiz. Çünkü burası benim evim gibi" ifadelerini kullandı.

MALATYA İDDİALI

Ligde 7 maçtır bileği bükülmeyen Yeni Malatyaspor, bu serisini lider Sivas karşısında da sürdürmek istiyor. 2. Başkan Selim Pilten, "Kazanıp, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz" dedi.