Sivasspor 4x4 lider
3 topu direkten dönen kırmızı-beyazlılar, Fernando, Emre ve Erdoğan’ın (2) golleriyle resital sundu. 65’te oyuna giren Erdoğan, attığı 2 golle yıldızlaştı.
Süper Lig'de Sivasspor kasırgası dinmiyor. Kırmızı-beyazlılar, Kayseri'de üst üste 4. galibiyetinin altına imza atarak, liderliği bırakmadı. Yiğido, 24'te Fernando'yla öne geçti. 28'de Emre, 39'da Yatabare, direğe takıldı. 44'te Henrique skoru eşitledi: 1-1. Atak oyununu 2. yarıda da sürdüren Sivas, 68'de bu sefer Erdoğan'la direğe takıldı. Ardından goller yağmur gibi geldi; 70'te Emre, 74 ve 90+4'te Erdoğan, sonucu ilan etti: 1-4. Sivas, haftaya K.Paşa'yı ağırlayacak. Sonunculuktan kurtulamayan Kayseri ise Beşiktaş'a konuk olacak.
Süper Lig'in ve Kayserispor'un ilk kadın Başkanı Berna Gözbaşı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, öğretmen olan hakem Halis Özkahya ve ekibine çiçek verdi.
UYGUN SİNİRLENDİ
Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, yenilgiye çok kızdı. Uygun, "Yönetime bazı teklifler ileteceğim. Kadro dışı olacak. Bu şerefli formayı giymek isteyenlerle bu yola devam edeceğiz" dedi.
ÇALIMBAY TEMKİNLİ
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 4 gollü galibiyete rağmen tedbiri elden bırakmadı. Çalımbay, "Oyun disiplininden kopmadık.
Bulunduğumuz yer çok iyi ama ligi iyi bitirmek lazım. Çok zor maçlarımız var" değerlendirmesini yaptı.
- 25.11.2019
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
-
Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Sivasspor 4x4 lider haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.