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25 Kasım 2019, Pazartesi
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4x4 lider

Sivasspor 4x4 lider

3 topu direkten dönen kırmızı-beyazlılar, , ve Erdoğan’ın (2) golleriyle resital sundu. 65’te oyuna giren Erdoğan, attığı 2 golle yıldızlaştı.

Süper Lig'de kasırgası dinmiyor. Kırmızı-beyazlılar, Kayseri'de üst üste 4. galibiyetinin altına imza atarak, liderliği bırakmadı. Yiğido, 24'te 'yla öne geçti. 28'de , 39'da Yatabare, direğe takıldı. 44'te Henrique skoru eşitledi: 1-1. Atak oyununu 2. yarıda da sürdüren , 68'de bu sefer Erdoğan'la direğe takıldı. Ardından goller yağmur gibi geldi; 70'te Emre, 74 ve 90+4'te Erdoğan, sonucu ilan etti: 1-4. Sivas, haftaya K.Paşa'yı ağırlayacak. Sonunculuktan kurtulamayan Kayseri ise 'a konuk olacak.

'in ve Kayserispor'un ilk kadın Başkanı Berna Gözbaşı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, öğretmen olan hakem ve ekibine çiçek verdi.

UYGUN SİNİRLENDİ
Kayserispor Bülent Uygun, yenilgiye çok kızdı. Uygun, "Yönetime bazı teklifler ileteceğim. Kadro dışı olacak. Bu şerefli formayı giymek isteyenlerle bu yola devam edeceğiz" dedi.

ÇALIMBAY TEMKİNLİ
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 4 gollü galibiyete rağmen tedbiri elden bırakmadı. Çalımbay, "Oyun disiplininden kopmadık.

Bulunduğumuz yer çok iyi ama ligi iyi bitirmek lazım. Çok zor maçlarımız var" değerlendirmesini yaptı.

  1. 25.11.2019
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