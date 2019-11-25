Sivasspor 4x4 lider

Süper Lig'de Sivasspor kasırgası dinmiyor. Kırmızı-beyazlılar, Kayseri'de üst üste 4. galibiyetinin altına imza atarak, liderliği bırakmadı. Yiğido, 24'te Fernando'yla öne geçti. 28'de Emre, 39'da Yatabare, direğe takıldı. 44'te Henrique skoru eşitledi: 1-1. Atak oyununu 2. yarıda da sürdüren Sivas, 68'de bu sefer Erdoğan'la direğe takıldı. Ardından goller yağmur gibi geldi; 70'te Emre, 74 ve 90+4'te Erdoğan, sonucu ilan etti: 1-4. Sivas, haftaya K.Paşa'yı ağırlayacak. Sonunculuktan kurtulamayan Kayseri ise Beşiktaş'a konuk olacak.



Süper Lig'in ve Kayserispor'un ilk kadın Başkanı Berna Gözbaşı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, öğretmen olan hakem Halis Özkahya ve ekibine çiçek verdi.



UYGUN SİNİRLENDİ

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, yenilgiye çok kızdı. Uygun, "Yönetime bazı teklifler ileteceğim. Kadro dışı olacak. Bu şerefli formayı giymek isteyenlerle bu yola devam edeceğiz" dedi.



ÇALIMBAY TEMKİNLİ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 4 gollü galibiyete rağmen tedbiri elden bırakmadı. Çalımbay, "Oyun disiplininden kopmadık.

Bulunduğumuz yer çok iyi ama ligi iyi bitirmek lazım. Çok zor maçlarımız var" değerlendirmesini yaptı.